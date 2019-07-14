Самый длинный финал в истории: Джокович выиграл свой 5-й Уимблдон

Сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).
В отличие от вчерашнего женского финала Уимблдона, в котором Симоне Халеп потребовалось всего 55 минут, чтобы разделаться с Сереной Уильямс, сегодняшний мужской финал оказался очень боевым и матч между Джоковичем и Федерером продолжался 4 часа 55 минут.
Таким образом, этот финал стал самым длинным на Уимблдоне в мужском одиночном разряде в истории. Кроме того, впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.
Number five tastes good 🌱#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/ktpL2usWOw— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019
Джокович, который является первой ракеткой мира, за время матча выполнил 10 эйсов и три брейка, а также девять раз ошибся при подаче. Федерер 25 раз подал навыелт, сделал семь брейк-пойнтов и допустил шесть двойных ошибок. Счёт личных встреч стал 26:22 в пользу серба.
Для Новака Джоковича это пятый титул Уимблдона в карьере. Кроме того, сербу удалось защитить титул завоёванный год назад. Всего на счету Джоковича 16 титулов "Большого шлема". Интересно, что в пяти последних финалах турниров "Большого шлема" Джокович побеждал четырежды.
🏆 2011— Wimbledon (@Wimbledon) July 14, 2019
🏆 2014
🏆 2015
🏆 2018
🏆 2019#Wimbledon | @DjokerNole pic.twitter.com/kRPF6O2xrk