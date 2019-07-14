Самый длинный финал в истории: Джокович выиграл свой 5-й Уимблдон

В отличие от вчерашнего женского финала Уимблдона, в котором Симоне Халеп потребовалось всего 55 минут, чтобы разделаться с Сереной Уильямс, сегодняшний мужской финал оказался очень боевым и матч между Джоковичем и Федерером продолжался 4 часа 55 минут.

Таким образом, этот финал стал самым длинным на Уимблдоне в мужском одиночном разряде в истории. Кроме того, впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.

Джокович, который является первой ракеткой мира, за время матча выполнил 10 эйсов и три брейка, а также девять раз ошибся при подаче. Федерер 25 раз подал навыелт, сделал семь брейк-пойнтов и допустил шесть двойных ошибок. Счёт личных встреч стал 26:22 в пользу серба.