Пн, 15.07.2019
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Самый длинный финал в истории: Джокович выиграл свой 5-й Уимблдон

Новак Джокович

ФОТО: Reuters/ScanPix

Сербский теннисист Новак Джокович оказался сильнее швейцарца Роджера Федерера в финале Уимблдона - 7:6 (7:5), 1:6, 7:6 (7:4), 4:6, 13:12 (7:3).

В отличие от вчерашнего женского финала Уимблдона, в котором Симоне Халеп потребовалось всего 55 минут, чтобы разделаться с Сереной Уильямс, сегодняшний мужской финал оказался очень боевым и матч между Джоковичем и Федерером продолжался 4 часа 55 минут.

Таким образом, этот финал стал самым длинным на Уимблдоне в мужском одиночном разряде в истории. Кроме того, впервые в истории в решающем сете Уимблдона был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале.

Джокович, который является первой ракеткой мира, за время матча выполнил 10 эйсов и три брейка, а также девять раз ошибся при подаче. Федерер 25 раз подал навыелт, сделал семь брейк-пойнтов и допустил шесть двойных ошибок. Счёт личных встреч стал 26:22 в пользу серба.

Для Новака Джоковича это пятый титул Уимблдона в карьере. Кроме того, сербу удалось защитить титул завоёванный год назад. Всего на счету Джоковича 16 титулов "Большого шлема". Интересно, что в пяти последних финалах турниров "Большого шлема" Джокович побеждал четырежды.

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