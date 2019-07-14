Кабмин примет решение о закупке новых поездов: сделка обойдется в 256 млн евро

Как поясняет Министерство сообщения, общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов составят почти 256 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму примерно 14 млн евро.

Для Минсообщения планируется создать новую бюджетную подпрограмму "Дотации для проекта новых электропоездов", которая будет предусматривать бюджетное финансирование для новых электропоездов в 2019 году в размере 36,632 млн евро, в 2020 году - 4,5 млн евро, в 2021 году - 15,053 млн евро, в 2022 году - 125,923 млн евро, в 2023 году - 44,268 млн евро, в 2024 году - 29,512 млн евро.

Планируется, что положительное предполагаемое влияние проекта на общий баланс бюджета правительства в 2019 году составит 4,285 млн евро, в 2020 году - 2,188 млн евро. В свою очередь предполагаемое негативное влияние в 2021 году составит 1,936 млн евро, в 2022 году - 167,171 млн евро, в 2023 году - 56,675 млн евро. По сравнению в утвержденным в прошлом году негативным влиянием на баланс бюджета влияние скорректированного бизнес-плана на 10,96 млн евро меньше.

Согласно уточненному бизнес-плану PV, начиная с 2025 года при условии, что не будет существенных изменений рыночной ситуации и нормативных актов, прогнозируется, что PV больше не потребуется компенсация убытков из государственного бюджета, а также не придется компенсировать расходы, связанные с привлечением финансирования для проекта.

Минсообщения планируется поручить предпринять все необходимые действия для привлечения финансирования, чтобы обеспечить софинансирование проекта из фондов Европейского союза в 2021-2023 гг.

Как сообщалось ранее, PV договор на сумму 241,889 млн евро с чешской компанией Škoda Vagonka о поставках электропоездов заключит после того, как правительство утвердит финансирование закупки. После неоднократных обжалований 3 июля Бюро по надзору за закупками отклонило жалобу испанской компании Talgo на конкурс по поставкам PV электропоездов и разрешило предприятию заключить договор со Škoda.