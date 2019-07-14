Минюст: нужно закрыть Рижский "централ" и Даугавгривскую тюрьму

Как указывается в документе, в критическом состоянии находятся Лиепайская и Ильгюциемская тюрьмы, коэффициент износа которых превышает 0,09. В таком же состоянии находятся Цесисское воспитательное учреждение для несовершеннолетних (коэффициент износа 0,07) и Рижская центральная тюрьма.

Оценивая минимальный объем необходимых инвестиций в улучшение состояния тюрем, Минюст считает, что уже сегодня нужно закрыть Рижскую центральную тюрьму и Даугавгривскую тюрьму.

Также отмечается, что, помимо вопросов технического состояния инфраструктуры, существуют требования к эффективной организации заключения, без выполнения которых даже физическое восстановление существующих зданий не поможет достичь максимального эффекта от использования средств. В докладе отмечается, что несоответствующая и небезопасная инфраструктура мест заключения увеличивает риск побега заключенных.

Поэтому, как указывает министр юстиции Янис Борданс, проект новой Лиепайской тюрьмы оправдан, так как означает общественную безопасность. Затраты на ее строительство составят 113,597 млн евро, а сдать ее в эксплуатацию планируется в 2023 году.