Опрос: большинство латвийцев хоть раз в жизни теряли домашнего питомца

В основном опрошенные люди указали, что их животные пропадали из-за невнимательности хозяев, убегали через открытые окна, двери или калитку. В свою очередь 39% респондентов самой эффективной стратегией по поиску домашнего питомца считают использование устройства для слежки.

В ходе опроса выяснилось, что в 57% случаев домашние животные сами находили дорогу домой, а в 31% случаев питомец попадал обратно к хозяевам с помощью других людей, а в 25% случаев респондентам не удавалось найти своего любимца.

Как указала директор розничной торговли Tele2 Даце Шкрабе, несмотря на то, что треть латвийцев смогла найти своих домашних животных с чужой помощью, современные мобильные технологии позволяют найти потерявшихся питомцев быстрее, например, небольшое смарт-устройство, которое прикрепляется к ошейнику любимца, позволяет определить его место нахождения, отправив информацию на мобильный телефон хозяина.