В Москве задержаны десятки протестующих: среди них есть оппозиционные политики

На сайте "ОВД-инфо" сообщается, что полиция задержала 38 человек.

"Их били по голове и животу, тянули за волосы, некоторые говорят о подозрении на сотрясение мозга и перелом носа", - отмечает правозащитный портал.

Между тем Министерство внутренних дел РФ сообщило о 25 задержанных. Среди них есть и оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы - Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Задержан был также корреспондент телеканала "Дождь".

На акции у Мосгоризбиркома задержали нашего корреспондента. Видео его задержания: pic.twitter.com/Zgd451Wn0f — Телеканал Дождь (@tvrain) July 14, 2019

Меня задержали. Я в одном автозаке с кандидатами: Галяминой, Яшиным, Ждановым и Орлом, и ещё несколькими задержанными. Задерживали очень жёстко. Тащили по земле. У одного из задержанного (в автозаке со мной), похоже, сотрясение и рассечение. Скорую вызвать отказываются — Соболь Любовь (@SobolLubov) July 14, 2019

Жесткий разгон у избиркома. У Собянина сдали нервы. Я в автозаке; здесь человек двадцать, в том числе кандидаты в депутаты Любовь Соболь, Иван Жданов и Юлия Галямина. pic.twitter.com/JYejKFTsGj — Илья Яшин (@IlyaYashin) July 14, 2019

Задержание Любови Соболь @SobolLubov выглядело так:



«Я имею право проводить встречу с избирателями», — кричит Люба, пока полицейские тащат ее по асфальту pic.twitter.com/De3gF4KT9V — Ola Chesare (@olachesare) July 14, 2019

Акция протеста в центре российской столицы началась в 14.30 по местному времени. Власти Москвы не согласовали акцию и она началась в формате "встречи с избирателями".

Митингующие собрались в Новопушкинском сквере, откуда и началось шествие к мэрии. Собравшиеся требовали проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Протестующие пошли по Тверской улице в направлении московской мэрии и Мосгоризберкома. Полицейские оцепили территорию Мосгоризбиркома, но это не помещало толпе. Участники акции протеста встали у входа в здание и стали выкрикивать следующие лозунги - "Горбунов (глава Мосгоризбиркома), выходи!", "Даёшь честные выборы!" и "Мы не уйдём!".

Некоторые протестующие устроили "сидячую забастовку" прямо на асфальте, а затем установили четыре палатки.

Стражи порядка встали у входа в Мосгоризбирком, однако около 20 часов по местному времени полицейские начали жестокие задержания протестующих.

Очень жесткое избиение в автозаке.



Если вы видите что-то подобное — присылайте видео и фото нам в бот: https://t.co/rgcCDpHE1L pic.twitter.com/3y0EXqYi4n — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 14, 2019

Задержания были абсолютно адовые.

Я просто хотел выйти, но площадь была в кольце и выход предложили только один — в дверь автозака. — Ilya Pahomov (@ilyapahomov) July 14, 2019