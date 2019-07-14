Пн, 15.07.2019
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В Москве задержаны десятки протестующих: среди них есть оппозиционные политики

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Задержания во время акции протеста в Москве.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В воскресенье, 14 июля, в Москве во время акции протеста, организованной в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, полицейские задержали несколько десятков человек у здания Московской городской избирательной комиссии. Об этом сообщает BBC.

На сайте "ОВД-инфо" сообщается, что полиция задержала 38 человек. 

"Их били по голове и животу, тянули за волосы, некоторые говорят о подозрении на сотрясение мозга и перелом носа", - отмечает правозащитный портал.

Между тем Министерство внутренних дел РФ сообщило о 25 задержанных. Среди них есть и оппозиционные кандидаты в депутаты Мосгордумы - Илья Яшин, Иван Жданов, Любовь Соболь и Юлия Галямина. Задержан был также корреспондент телеканала "Дождь".

Акция протеста в центре российской столицы началась в 14.30 по местному времени. Власти Москвы не согласовали акцию и она началась в формате "встречи с избирателями". 

Митингующие собрались в Новопушкинском сквере, откуда и началось шествие к мэрии. Собравшиеся требовали проведения честных и конкурентных выборов в Москве, а также допуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Протестующие пошли по Тверской улице в направлении московской мэрии и Мосгоризберкома. Полицейские оцепили территорию Мосгоризбиркома, но это не помещало толпе. Участники акции протеста встали у входа в здание и стали выкрикивать следующие лозунги - "Горбунов (глава Мосгоризбиркома), выходи!", "Даёшь честные выборы!" и "Мы не уйдём!".

Некоторые протестующие устроили "сидячую забастовку" прямо на асфальте, а затем установили четыре палатки. 

Стражи порядка встали у входа в Мосгоризбирком, однако около 20 часов по местному времени полицейские начали жестокие задержания протестующих.

"В центре Москвы участники несогласованной акции попытались разбить палаточный лагерь у Мосгоризбиркома. На законные требования сотрудников полиции о прекращении противоправных действий не реагировали. В связи с чем за совершение административных правонарушений, предусмотренных ст. 20.2 КоАП РФ, были задержаны более 25 человек, в том числе ряд организаторов несогласованной акции",  - ссылается РИА "Новости" на заявление МВД РФ.

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