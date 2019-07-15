Как звезды провели свои выходные: Бузова, Седокова, Галкин и другие

Еженедельно Русский TVNET предлагает читателям узнать, чем занимались знаменитости на этих выходных. Самые новые моменты из жизни звезд смотрите в нашей фотоподборке.
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Ещё один повод для счастья ❤️ «ЛЮБИТЕ ДРУГ ДРУГА» продержалась 20 недель в хит параде @russkoe_radio , а значит получит Золотой Граммофон , а значит ВЫ голосовали, а значит она пришлась вам по душе ! А значит люди любят друг друга!!! Вот это и есть огромное счастье!!! Для автора и исполнительницы 🥰 📷 @kate_kondratieva
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Яровое☄️☄️☄️ Вы помните, что вы обещали мне делать сегодня 💦 Вас сегодня было 3 тысячи человек 🙌🏻 Мы поставили рекорд на этом фестивале 🤤💪🏻💪🏻✅ Спасииибо 🥰 Скоро подведу итоги флешмоба #Водица💦_флешмоб ✅ Жду ещё ваши видео под трэк этого лета #водица💦 Мы доехали до аэропорта 🙌🏻 Есть час до вылета, чтобы почитать ваши комменты 🥰🥰🥰 Кто был сегодня? 😌 #бузоватур2019
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Два года назад ты появилась на свет и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова - смыслами, а каждый новый день - радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это. Спасибо родным и близким за терпение и помощь - без всех вас было бы очень тяжело. С днём рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты ещё маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа. ❤️ #деньрождения #юлиясавичева
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Меня уже давно никто не спрашивает в чем я, ведь ответ почти всегда одинаков, Терехов! Очередной раз признаюсь в своей любви к бренду и с радостью сообщаю, что в продаже появились самые женственные модели коллекции Alexander Terekhov- платья и костюмы пастельных оттенков с плиссировкой и гофре, как на мне!❤️Деликатные цвета,комплиментарный крой,украшающий фигуру,немнущаяся ткань,делают эти вещи вашей инвестицией на долгие годы. @terekhovboutiques @terekhovofficial #AlexanderTerekhov #полинагагарина Фото @isxakov 💋☀️
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Так случилось, что на одном острове проживали различные чувства: Счастье, Грусть, Умение… И Любовь была в их числе. Однажды Предчувствие известило всех, что скоро остров скроется под водой. Спешка и Торопливость первыми стали покидать остров на лодках. Вскоре все уехали, только Любовь осталась. Она хотела остаться до последней секунды. Когда остров уже должен был уйти под воду, Любовь решила позвать себе на помощь. Богатство плыло на великолепном корабле. Любовь говорит ему: "Богатство, можешь ли ты меня увезти?" – "Нет, у меня на корабле много денег и золота. У меня нет места для тебя!" Счастье плыло мимо острова, но оно было настолько счастливо, что не услышало даже, как Любовь его призывает. …и все-таки Любовь спасли. После своего спасения она спросила у Знания, кто это был. – Время. Потому что только Время способно понять, насколько Любовь важна! ❤️ Будьте счастливы , любимые ❤️ #анясеменович #мысливслух #мудрость #позитивщики❤️❤️❤️
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Вчера было незабываемое выступление 😊☄️☄️☄️ 3 тысячи человек моих людей💪🏻 Спасибо большое за вашу любовь ❤️Это было очень атмосферно 🥰 Никакая усталость и отсутствие сна не сравнятся с теми эмоциями, которые я получаю во время встречи с вами 🙏🏻🤤🤤🤤 @yarovoe_official спасибо Вам огромное❤ за это 😉#моилюдивсегдасомной И спасибо за этот видеоотчётик 😊 Смотрим, как это было!!!🤤🤤🤤 А я уже в Витебске на фестивале «Славянский базар» 👸🏼🥰
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Страх - это то, с чем ты сталкиваешься лицом к лицу на съёмках #фортбоярд Страх подвести команду, страх не победить, страх утонуть, упасть, быть съеденным тараканами и змеями. И там четко понимаешь, что вроде тебя и страхуют и вроде сьемки, но все равно очень страшно, а если это случится со мной. И единственный способ это преодолевать себя. Забивать на этот самый страх. И дышать. Глубоко и медленно. Дышать и действовать... я прочла одну притчу, мне кажется, она хороша. «Один монах, странствуя по белому свету, встретил чуму, которая направлялась в его город. - Ты куда это направляешься, чума? - спросил он ее. - Иду в твой родной город, - ответила она. Через некоторое время монах снова встретил чуму на своем пути. - Почему ты меня обманула тогда? - спросил он ее с укором. - Ты говорила, что должна забрать тысячу жизней, а забрала пять тысяч. - Я тогда сказала тебе правду, - ответила чума. - Я действительно забрала тысячу жизней. Остальные - умерли от страха...» А чего боишься ты ?