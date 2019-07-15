Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июля 2019 года
Василиса Володина - популярная российская телеведущая и опытный астролог. Ее прогноз на эту неделю поможет вам преодолеть все препятствия на своем пути, а также найти мотивацию и обрести удачу.
Эта неделя станет опасной для людей, которые подвержены манипуляциям. Остерегаться стоит не только манипуляторов и недоброжелателей, но и энергетических вампиров. Советы астролога и экспертов dailyhoro.ru помогут распознать таких людей и защититься от их влияния. В остальном неделя будет вполне рядовой и довольно предсказуемой.
Овен
Овнам в трудные минуты можно смело запираться дома и наслаждаться пребыванием в родных стенах.
В самом начале недели Овнов может одолеть ворох дурных мыслей, сомнений и переживаний. Из-за них будет гораздо сложнее принимать важные решения.
Отчасти решить проблему поможет обостренная интуиция. Еще можно воспользоваться помощью близких людей, коллег и друзей.
Телец
Тельцам желательно не рассказывать никому о своих планах. Из-за этого все начинания и проекты могут сорваться. Труднее будет проходить адаптация к новым условиям на работе и в бизнесе.
Тельцы - одни из самых умных и быстро соображающих людей, поэтому им стоит воспользоваться своим интеллектом и хитростью, чтобы преодолевать преграды на пути.
Звезды и планеты находятся в таком положении, в котором для Тельцов наступает время, наихудшим образом подходящее для опрометчивых поступков. Также не стоит давать никому пустых обещаний. Желательно проявлять самостоятельность и стремиться к самодостаточности во всех сферах. В любви и в дружбе можно давать людям больше свободы.
Близнецы
Представителям этого знака Зодиака необходимо избегать навязчивого мнения окружающих. Вокруг полным-полно хитрых людей, которые норовят использовать кого-нибудь в своих корыстных целях.
Близнецы предрасположены к манипуляциям, поэтому лучше думать своей головой, обращаясь за помощью к личному опыту, а не к советам сомнительных приятелей на один день.
Во второй половине недели, ближе к четвергу, Близнецы могут встретиться с обостренной сентиментальностью. В связи с этим лучше перестать копаться в прошлом и сфокусировавшись на будущем. Чтобы неделя не закончилась на минорной ноте, лучше позволить себе как следует отдохнуть на выходных, занявшись любимыми и самыми приятными делами.
Рак
Избавиться от проблем и достичь благополучия Ракам поможет неотступное следование своим личным принципам. Лучше не менять правила игры, чтобы оставаться на коне.
Рисковать и рваться в бой пока не стоит. Сейчас Ракам следует вести себя как хищникам в засаде. Нужно терпеливо ждать удобного момента для нападения.
В сложных делах на работе и в бизнесе полезным станет рациональный подход. Его же следует использовать и в процессе совершения покупок. В любви и в отношениях с людьми в целом Раков могут подстерегать конфликты. Апогеем этого периода можно считать четверг-пятницу. В конце рабочей недели стоит избегать коллективной работы и пустых обещаний.
Лев
Для Львов наступает очень благоприятный период, когда можно заниматься любыми делами и делать упор на любую из сфер. Поднять настроение помогут романтика, физическая активность, домашние дела.
Полезным будет совершение покупок. Можно обновить гардероб, сделать себе какой-нибудь дорогой подарок или преподнести сюрприз близкому человеку.
Настоящей отдушиной для людей этого знака станет любовь и романтика. У тех, кто уже в отношениях, не все будет гладко, особенно в начале недели. В трудные минуты в амурных делах звезды советуют прислушиваться к интуиции. Шестое чувство не обманет Львов, оказав им огромную поддержку в периоды ссор и разногласий.
Дева
Девам настоятельно рекомендуется сделать энергетику дома положительной. Для этого уже в самом начале недели придется заняться делами по дому - уборкой, наведением порядка. Гармония в родных стенах будет означать гармонию в жизни каждого, кто проживает в таком доме, особенно людей стихии Земли.
Желательно избавиться от лишнего хлама, который не дает позитивным энергетическим волнам циркулировать по помещению.
Девам лучше оставаться вовлеченными во все, что происходит в их жизни. Не нужно бояться гнаться за двумя зайцами одновременно - на этой неделе многозадачность станет главным источником успеха. Из-за бездействия даже самые успешные Девы могут превратиться в аутсайдеров, растеряв удачу.
Весы
Любая методика повышения настроения будет крайне полезной для этих людей, потому что от их настроя зависит в такие периоды очень многое. Даже окружающие люди могут заряжаться хорошим настроением от улыбок и заразительного энтузиазма Весов. Это хорошо скажется на поисках любви, потому что противоположному полу понравится пребывать в компании таких позитивных людей. Астролог советует найти время и для самоанализа, который поможет Весам отыскать ключ ко всем закрытым дверям.
Неделя должна пройти для представителей этого знака под девизом "Чем ближе к людям - тем больше счастья". Пребывание в уединении для Весов равносильно проигрышу.
Звезды хотят, чтобы они помогали близким и друзьям, но делали это обдуманно.
Скорпион
У Скорпионов наступает неделя наведения порядка в своей жизни. Пришло время посмотреть на все со стороны, оценить свои возможности, обрести новые идеи и привести в порядок то, что есть сейчас. Дома можно сделать уборку, обновить мебель и приобрести новые аксессуары. В любовной сфере нужно расставить все точки над i, избрав верный путь к гармонии в первую очередь с самим собой.
В некоторых ситуациях Скорпионам придется занять строго оборонительную позицию. Нет ничего плохого в том, чтобы проявить осторожность.
Что касается сферы работы и бизнеса, а также финансовой активности, то тут лучше тоже не рисковать. Звезды помогут решить самые насущные проблемы, а вот амбиции лучше попридержать.
Стрелец
Грядущая неделя идеально подходит для духовных практик, физической активности, отдыха и смены обстановки. Это значит, что стоит абстрагироваться от проблем на работе и в делах. Сейчас не лучшее время, чтобы бросать все свои силы на что-то подобное. Звезды хотят видеть Стрельцов в окружении любимых людей, в расслабленном состоянии, без негативных эмоций. Большим плюсом в поисках второй половинки и улучшении отношений с родственниками будет умение сопереживать.
Боевой дух этих людей немного угаснет, но восстановить его поможет поиск новой мотивации. Все проблемы на этой неделе будут вытекать из отсутствия актуальных целей.
Не нужно ждать у моря погоды, если хочется стать успешнее. Это касается и работы, и любви.
Козерог
Для представителей этого знака Зодиака самой удачной на этой неделе станет сфера работы и финансов, в которой им понадобится мотивация. На помощь придет интуиция, а также позитивная энергия звезд и планет, которые будут находиться в полной гармонии всю неделю. Это прекрасный период для того, чтобы проявить трудолюбие и показать хороший пример окружающим.
Не желательно делиться планами с людьми, которым Козероги не доверяют. Еще из актуальных советов стоит выделить соблюдение домашнего порядка.
Энергетика дома или квартиры в таком случае будет более созидательной и не станет вставлять палки в колеса людям, рожденным под этим знаком.
Водолей
У Водолеев на этой неделе появится возможность найти свое предназначение в жизни. Также им стоит прислушиваться к мнению окружающих в период с 15 по 21 июля. Люди будут более доброжелательными, честными и открытыми. Обратная связь станет наиболее правдивой и понятной. Мало кто захочет утаивать какие-то эмоции или мысли.
Панацеей от проблем станут добрые поступки Водолеев. Не стоит" чахнуть над своим златом" - нужно делиться своим временем, успехом и позитивом.
Это позволит вступить на путь к новому и благоприятному будущему. Звезды хотят, чтобы Водолеи начали переходить от слов к действиям, уверенно выполняя задуманное.
Рыбы
Звезды и планеты находятся в хорошем положении, поэтому их энергия будет созидательной большую часть времени. Это поможет Рыбам избавиться от негативных мыслей, обрести новые цели и мотивацию, побороть страхи.
Представителям этого знака зодиакального круга стоит помнить о том, что каждый человек временами бывает не прав. Нельзя позволять самонадеянности править собой.
Дома благоприятно заниматься ремонтом, перестановкой мебели. Можно купить что-нибудь новое из элементов декора, пригласить друзей и родственников, чтобы вместе вспомнить прошлое, построить совместные планы на будущее и просто хорошо провести время, отдохнуть и расслабиться.