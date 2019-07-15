Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 июля 2019 года

Полезным будет совершение покупок. Можно обновить гардероб, сделать себе какой-нибудь дорогой подарок или преподнести сюрприз близкому человеку.

Настоящей отдушиной для людей этого знака станет любовь и романтика. У тех, кто уже в отношениях, не все будет гладко, особенно в начале недели. В трудные минуты в амурных делах звезды советуют прислушиваться к интуиции. Шестое чувство не обманет Львов, оказав им огромную поддержку в периоды ссор и разногласий.

Дева

Девам настоятельно рекомендуется сделать энергетику дома положительной. Для этого уже в самом начале недели придется заняться делами по дому - уборкой, наведением порядка. Гармония в родных стенах будет означать гармонию в жизни каждого, кто проживает в таком доме, особенно людей стихии Земли.

Желательно избавиться от лишнего хлама, который не дает позитивным энергетическим волнам циркулировать по помещению.

Девам лучше оставаться вовлеченными во все, что происходит в их жизни. Не нужно бояться гнаться за двумя зайцами одновременно - на этой неделе многозадачность станет главным источником успеха. Из-за бездействия даже самые успешные Девы могут превратиться в аутсайдеров, растеряв удачу.

Весы

Любая методика повышения настроения будет крайне полезной для этих людей, потому что от их настроя зависит в такие периоды очень многое. Даже окружающие люди могут заряжаться хорошим настроением от улыбок и заразительного энтузиазма Весов. Это хорошо скажется на поисках любви, потому что противоположному полу понравится пребывать в компании таких позитивных людей. Астролог советует найти время и для самоанализа, который поможет Весам отыскать ключ ко всем закрытым дверям.

Неделя должна пройти для представителей этого знака под девизом "Чем ближе к людям - тем больше счастья". Пребывание в уединении для Весов равносильно проигрышу.

Звезды хотят, чтобы они помогали близким и друзьям, но делали это обдуманно.

Скорпион

У Скорпионов наступает неделя наведения порядка в своей жизни. Пришло время посмотреть на все со стороны, оценить свои возможности, обрести новые идеи и привести в порядок то, что есть сейчас. Дома можно сделать уборку, обновить мебель и приобрести новые аксессуары. В любовной сфере нужно расставить все точки над i, избрав верный путь к гармонии в первую очередь с самим собой.

В некоторых ситуациях Скорпионам придется занять строго оборонительную позицию. Нет ничего плохого в том, чтобы проявить осторожность.

Что касается сферы работы и бизнеса, а также финансовой активности, то тут лучше тоже не рисковать. Звезды помогут решить самые насущные проблемы, а вот амбиции лучше попридержать.

Стрелец