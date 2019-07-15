"Рига" подписала защитника сборной Греции

Действующий чемпион Латвии по футболу "Рига" заключил контракт с защитником сборной Греции Георгиосом Валерьяносом.
27-летний грек перебрался в "Ригу" на правах аренды из кипрского клуба "Пафос". Валерьянос является воспитанником знаменитого греческого клуба "Олимпиакос". Именно в составе этой команды защитник дебютировал в Высшей Лиге Греции в сезоне-2009/2010.
На счету Валерьяноса также выступления в таких греческих клубах, как "Трасивулос", "Глифадас", "Кавала", "Ираклис", "Аполлон Смирнис" и "Платаньяс".
Поворотным моментов в карьере игрока стал переход в состав команды "Арис" из города Салоники. В сезоне-2017/2018 защитник стал основным игроком состава и помог клубу победить во втором по силе дивизионе Греции. В минувшем сезоне в Высшей Лиге Греции Валерьянос провёл 18 матчей и заработал 4 жёлтые карточки.
В мае этого года Валерьянос дебютировал в составе сборной Греции в матче против Турции. Валерьянос был в заявке сборной во всех четырёх матчах отборочного раунда Евро-2020.
"Riga" FC uz īres līguma nosacījumiem no "Pafos" FC ieguvusi 27 gadus veco aizsargu Jorgosu Valerjanosu. Līdz šim Jorgoss spēlējis savā dzimtenē, bet šogad pret Turciju debitēja arī Grieķijas izlasē! Laipni lūgts!🔥⚽🇬🇷🇱🇻🦁🤝— Riga FC (@RigaFC_Official) July 14, 2019
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