"Рига" подписала защитника сборной Греции

27-летний грек перебрался в "Ригу" на правах аренды из кипрского клуба "Пафос". Валерьянос является воспитанником знаменитого греческого клуба "Олимпиакос". Именно в составе этой команды защитник дебютировал в Высшей Лиге Греции в сезоне-2009/2010.

На счету Валерьяноса также выступления в таких греческих клубах, как "Трасивулос", "Глифадас", "Кавала", "Ираклис", "Аполлон Смирнис" и "Платаньяс".

Поворотным моментов в карьере игрока стал переход в состав команды "Арис" из города Салоники. В сезоне-2017/2018 защитник стал основным игроком состава и помог клубу победить во втором по силе дивизионе Греции. В минувшем сезоне в Высшей Лиге Греции Валерьянос провёл 18 матчей и заработал 4 жёлтые карточки.

В мае этого года Валерьянос дебютировал в составе сборной Греции в матче против Турции. Валерьянос был в заявке сборной во всех четырёх матчах отборочного раунда Евро-2020.