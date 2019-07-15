Пн, 15.07.2019
До досрочных парламентских выборов в Киеве осталась почти неделя. То, что пока лидирует партия Зеленского - и, по-видимому, продолжит, - новость вполне предсказуемая и... не очень важная. Гораздо серьезнее другое: сохранит ли Украина при новом правительстве свои прежние позиции в политической Европе? Иван Пауков, комментатор TVNET

Подробности трагического ДТП в Алуксне: среди пострадавших оказался и ребенок в коляске

Игрушка. Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

Трагическое ДТП в Алуксне произошло в субботу, 13 июля, когда выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек, в результате чего четверо получили травмы, а 12-летняя девочка погибла. Имеющаяся в распоряжении программы Panorāma информация свидетельствует, что все пострадавшие - члены одной семьи. Самый младший ребенок, который был в коляске, в настоящее время находится в детской клинической университетской больнице в Риге.

Как сообщается, остальные пострадавшие получили тяжелые травмы, однако в настоящее время их состояние стабильно. 

Журналист программы поговорила с местными жителями и очевидцами происшествия, однако из-за чего водитель заехал на тротуар сказать сложно. 

Как сообщила программе представитель Госполиции Гита Гжибовска, в выдохе водителя 1954 года рождения алкоголя не было обнаружено, автомобиль прошел техосмотр, права у мужчины также имелись. 

После аварии водитель прибывал на месте происшествия. 

Госполиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства происшествия. 

Как сообщалось ранее, ДТП произошло около 12.50. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat Variant, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух взрослых и трех детей.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ