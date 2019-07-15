Подробности трагического ДТП в Алуксне: среди пострадавших оказался и ребенок в коляске

Трагическое ДТП в Алуксне произошло в субботу, 13 июля, когда выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек, в результате чего четверо получили травмы, а 12-летняя девочка погибла. Имеющаяся в распоряжении программы Panorāma информация свидетельствует, что все пострадавшие - члены одной семьи. Самый младший ребенок, который был в коляске, в настоящее время находится в детской клинической университетской больнице в Риге.