Подробности трагического ДТП в Алуксне: среди пострадавших оказался и ребенок в коляске

Трагическое ДТП в Алуксне произошло в субботу, 13 июля, когда выехавший на тротуар автомобиль сбил пять человек, в результате чего четверо получили травмы, а 12-летняя девочка погибла. Имеющаяся в распоряжении программы Panorāma информация свидетельствует, что все пострадавшие - члены одной семьи. Самый младший ребенок, который был в коляске, в настоящее время находится в детской клинической университетской больнице в Риге.
Как сообщается, остальные пострадавшие получили тяжелые травмы, однако в настоящее время их состояние стабильно.
Журналист программы поговорила с местными жителями и очевидцами происшествия, однако из-за чего водитель заехал на тротуар сказать сложно.
Как сообщила программе представитель Госполиции Гита Гжибовска, в выдохе водителя 1954 года рождения алкоголя не было обнаружено, автомобиль прошел техосмотр, права у мужчины также имелись.
После аварии водитель прибывал на месте происшествия.
Госполиция возбудила уголовное дело и выясняет обстоятельства происшествия.
Как сообщалось ранее, ДТП произошло около 12.50. Мужчина, находившийся за рулем автомобиля Volkswagen Passat Variant, выехал на тротуар, где совершил наезд на двух взрослых и трех детей.