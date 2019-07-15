Нового Джейма Бонда сыграет темнокожая актриса

Британская актриса Лашана Линч (Lashana Lynch) сыграет нового агента 007 в 25-м фильме о Джеймсе Бонде. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на анонимные источники.
"Это современный агент, который придется по душе молодому зрителю, но при этом в нем будет все, что принято ожидать от фильмов о Бонде", - пишет издание.
Новому агенту придется научиться жить в мире #MeToo, но, конечно фильм будет полон зрелищных драк, боев и сцен с погоней.
В новой части Бонд отправляется в отпуск. Пока он отдыхает MI6 присваивает новый номер агенту-женщине. Конечно, агенты в фильме встретятся с друг другом.
Напомним, с 2006 года Бонда играл Дэниэл Крейг. Решение пригласить женщину, возможно, связано с соавтором картины - Фиби Уоллер-Бридж.
Пока не известно, как зрители примут нового Бонда, но Крейг уже ответил, что он ничего не имеет против женщины-агента.