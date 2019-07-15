Два года ждали! Юлия Савичева впервые опубликовала фото с дочкой

На днях 32-летняя Юлия Савичева и ее супруг отметили день рождения дочери Ани, которой исполнилось два года. По этому случаю они устроила семейное торжество, фотографией с которого певица поделилась в своем Instagram-аккаунте. Так поклонники впервые увидели девочку, правда, к сожалению, только со спины.

"Два года назад ты появилась на свет, и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова - смыслом, а каждый новый день - радостью и благодарностью.

Спасибо тебе за то, что дала нам всё это. Спасибо родным и близким за терпение и помощь - без всех вас было бы очень тяжело.

С днём рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты ещё маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно не знакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа", - трогательно продписала этот кадр Юлия, сопроводив его сердечком.

Певица часто говорит о том, что души не чает в дочке и постоянно ее балует. Она даже сделала татуировку с инициалами Ани на запястье, эскиз которой придумала сама.

Напомним, Савичева и ее супруг Александр Аршинов вместе уже около 16 лет, но официально оформили отношения только в 2014 году, когда поняли, что хотят иметь детей.

А в 2017-м Юлия призналась, что пережила выкидыш - организм был перегружен гастролями и не справился с беременностью.

"Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала легко. Даже если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания.