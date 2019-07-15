Два года ждали! Юлия Савичева впервые опубликовала фото с дочкой
Российская певица, выпускница и финалистка телепроекта "Фабрика звезд" Юлия Савичева два года скрывала свою дочь от поклонников. И вот в честь 2-летия девочки она решила наконец показать ее подписчикам в соцсетях.
На днях 32-летняя Юлия Савичева и ее супруг отметили день рождения дочери Ани, которой исполнилось два года. По этому случаю они устроила семейное торжество, фотографией с которого певица поделилась в своем Instagram-аккаунте. Так поклонники впервые увидели девочку, правда, к сожалению, только со спины.
"Два года назад ты появилась на свет, и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова - смыслом, а каждый новый день - радостью и благодарностью.
Спасибо тебе за то, что дала нам всё это. Спасибо родным и близким за терпение и помощь - без всех вас было бы очень тяжело.
С днём рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты ещё маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно не знакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа", - трогательно продписала этот кадр Юлия, сопроводив его сердечком.
Певица часто говорит о том, что души не чает в дочке и постоянно ее балует. Она даже сделала татуировку с инициалами Ани на запястье, эскиз которой придумала сама.
Татуировка, которая не так давно появилась на моей руке, в честь дочки Ани. Это ее инициалы. Я сама придумала вариант и нарисовала эскиз для татуировщика. Сегодня именины Анны! Поздравляю всех обладательниц этого волшебного имени! Будьте счастливы!🎉 #анна #именины #савичева #юлиясавичева #татуировка
Напомним, Савичева и ее супруг Александр Аршинов вместе уже около 16 лет, но официально оформили отношения только в 2014 году, когда поняли, что хотят иметь детей.
А в 2017-м Юлия призналась, что пережила выкидыш - организм был перегружен гастролями и не справился с беременностью.
"Это случилось на втором месяце беременности, которая, к слову, протекала легко. Даже если чувствовала, что где-то побаливает, не обращала на это особенного внимания.
Несчастье произошло, когда я улетела из Москвы в провинцию снимать клип. Проснулась рано утром в отеле от жуткой боли - началось кровотечение", - рассказала тогда певица.
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У меня никогда не было мечты о «принце на белом коне». Всегда реалистично смотрела на мужскую половину. Если ты встречаешь своего человека, то сразу чувствуешь это всем своим сердцем. А ведь многие девушки, начитавшись романов, насмотревшись фильмов, придумывают себе в голове идеального мужчину. Что должен он выглядеть так, говорить эдак, чтобы привычек вредных не было и еще множество пунктов. Потом задаются целью такого идеального найти и побыстрей желательно! Мне кажется этот подход просто несовместим с настоящими чувствами, взаимоотношениями и любовью в конце концов! Что-то по-настоящему грандиозное в жизни обычно происходит тогда, когда ты этого не ждешь. А когда пара состоялась, то постоянные требования и запросы от второй половины ни к чему хорошему не приведу. Вы оба должны работать над собой прежде всего и стараться, чтобы всем было хорошо. Любовь - штука сложная, ответственная, эмоционально затратная, но такая прекрасная! Девочки, занимайтесь саморазвитием, будьте привлекательны, наслаждайтесь жизнью, но пожалуйста, не гонитесь за идеалом как в себе, так и в своем избраннике. До конца идеально все равно не будет никогда, потому что это жизнь, а мы просто люди. Счастье всегда находится близко, только зачастую мы сами мешаем ему придти из-за своих установок в голове. #мысли #любовь #мечты #жизнь #савичева #юлиясавичева