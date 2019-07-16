Серябкина заговорила об измене, сопроводив текст снимками в постели

"Можно ли простить измену?? Скажу честно, один раз я прощала... По одной простой причине. Каждый человек может ошибиться. И если он реально сожалеет, то можно дать ему второй шанс. Но тут есть важный момент. Простить измену – значит реально простить. Это очень сложно… отпустить ситуацию, забыть её и больше не возвращаться к ней. Никогда. Это главное правило", - написала Ольга.