Серябкина заговорила об измене, сопроводив текст снимками в постели

Популярная исполнительница Ольга Серябкина разместила на своей Instagram-странице публикацию об изменах. Звезда откровенно признала, что однажды уже простила измену.
(орфография и пунктуация автора сохранены)
"Можно ли простить измену?? Скажу честно, один раз я прощала... По одной простой причине. Каждый человек может ошибиться. И если он реально сожалеет, то можно дать ему второй шанс. Но тут есть важный момент. Простить измену – значит реально простить. Это очень сложно… отпустить ситуацию, забыть её и больше не возвращаться к ней. Никогда. Это главное правило", - написала Ольга.
Она отметила, что прежде чем продолжать отношения нужно понять, сможете ли вы простить измену. Нельзя напоминать об измене никогда, какие бы ссоры не возникали.
"Мне кажется, что это единственная возможность сохранить отношения", - указала Серябкина.
Но артистка считает, что не все люди заслуживают прощения.
"Все очень сильно зависит от ситуации. И есть измена-ошибка, о которой я говорила чуть выше. А есть случаи, которые, по моему мнению, непростительны. Например, продолжительная измена. Когда на протяжении нескольких месяцев или даже лет, вас предают… Врут, скрывают факты, прячутся", - написала она.
Кроме того, пост певица сопроводила черно-белыми фотографиями в постели.
Напомним, ранее Лена Темникова намекнула на романтические отношения между Ольгой Серябкиной и Максимом Фадеевым.