Разрушенное во время смерча хозяйство из Балвского края обратилось к премьеру за господдержкой

По его словам, смерч 6 июля разрушил почти все хозяйство. Пострадали не только шесть из семи зданий, но и сельскохозяйственная техника, зерновые в амбаре, огород и яблоневый сад. Уничтожена также мебель и другое имущество, находящееся в жилом доме, оборваны электрические провода. Фрагменты зданий, куски шифера и стекла смерч разбросал на территории в 15 га.

"Сначала мне казалось, что здесь ничего спасти уже нельзя. Хорошо, что сами осталось живы. Вечером того же дня приехали другие члены семьи, и уже на следующее утро мы поняли, что хозяйство все таки нужно восстанавливать", - рассказал хозяин.

В надежде на общественную поддержку члены семьи Барановскиса разместили в социальной сети просьбу о помощи, и уже через пару часов приехали первые помощники с тяжелой техникой.

"Первым предприятием, откликнувшимся на призыв о помощи, была компания Sakret. Потом позвонили представители компании Tode, которые подарили нам кровельное покрытие для двух зданий. Поэтому у бани и амбара уже есть крыши", - рассказал Барановскис.

Теперь каждый день в хозяйство приходят новые помощники - как знакомые, так и чужие люди.

На данный момент владельцам разрушенного хозяйства с помощью самоуправления и пожертвований удалось собрать треть средств, необходимых для восстановления. На эти деньги была заказана древесина и другие необходимые для строительства материалы.

Автор видео: Пользователь Twitter kristians_k

Для восстановления хозяйства своими силами семье понадобилось бы несколько лет, однако Барановскис подчеркнул, что до осени было бы желательно восстановить крышу дома, хлева и большого сарая.

Принимая во внимание вышесказанное, владельцы хозяйства надеются также на государственную помощь, поэтому Барановскис написал письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой выделить средства на восстановление жизненно необходимой инфраструктуры хозяйства.