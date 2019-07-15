Разрушенное во время смерча хозяйство из Балвского края обратилось к премьеру за господдержкой

Разрушенное во время смерча хозяйство из Балвского края благодаря пожертвованиям и финансированию самоуправления собрало около трети необходимой для восстановления хозяйства суммы, но его владельцы обратились за поддержкой и к премьер-министру Кришьянису Кариньшу, следует из слов владельца хозяйства Алдиса Барановскиса.
По его словам, смерч 6 июля разрушил почти все хозяйство. Пострадали не только шесть из семи зданий, но и сельскохозяйственная техника, зерновые в амбаре, огород и яблоневый сад. Уничтожена также мебель и другое имущество, находящееся в жилом доме, оборваны электрические провода. Фрагменты зданий, куски шифера и стекла смерч разбросал на территории в 15 га.
"Сначала мне казалось, что здесь ничего спасти уже нельзя. Хорошо, что сами осталось живы. Вечером того же дня приехали другие члены семьи, и уже на следующее утро мы поняли, что хозяйство все таки нужно восстанавливать", - рассказал хозяин.
В надежде на общественную поддержку члены семьи Барановскиса разместили в социальной сети просьбу о помощи, и уже через пару часов приехали первые помощники с тяжелой техникой.
"Первым предприятием, откликнувшимся на призыв о помощи, была компания Sakret. Потом позвонили представители компании Tode, которые подарили нам кровельное покрытие для двух зданий. Поэтому у бани и амбара уже есть крыши", - рассказал Барановскис.
Теперь каждый день в хозяйство приходят новые помощники - как знакомые, так и чужие люди.
На данный момент владельцам разрушенного хозяйства с помощью самоуправления и пожертвований удалось собрать треть средств, необходимых для восстановления. На эти деньги была заказана древесина и другие необходимые для строительства материалы.
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Для восстановления хозяйства своими силами семье понадобилось бы несколько лет, однако Барановскис подчеркнул, что до осени было бы желательно восстановить крышу дома, хлева и большого сарая.
Принимая во внимание вышесказанное, владельцы хозяйства надеются также на государственную помощь, поэтому Барановскис написал письмо премьер-министру Кришьянису Кариньшу с просьбой выделить средства на восстановление жизненно необходимой инфраструктуры хозяйства.
Как сообщалось ранее, 6 июля во второй половине дня мощный смерч за пару минут разрушил несколько домов в Берзпилсской волости Балвского края. Больше других пострадало хозяйство Krastini.