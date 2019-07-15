Пн, 15.07.2019
Говорят, карьера Вирджила Абло - это самоисполняющееся пророчество по принципу "fake it till you make it", или "притворяйся, пока все не поверят". Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET
  • RUS TVNET
  • Спорт
  • Теннис
  • Остапенко упала в рейтинге на 42 позиции. Севастова повторила свой рекорд

Остапенко упала в рейтинге на 42 позиции. Севастова повторила свой рекорд

Алёна Остапенко

ФОТО: Reuters/ScanPix

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова поднялась на 11-е место в списке лучших теннисисток планеты. Тем временем Алёна Остапенко опустилась на 42 строчки и занимает 79-е место.

Обе теннисистки свой последний турнир провели на Уимблдоне, где Остапенко выбыла уже в первом раунде, а Севастовой удалось добраться до второго.

По сравнению с прошлым рейтингом Севастовой удалось подняться на одну строчку и теперь она занимает 11-е мечто, что является повторением её личного рекорда. От топ-10 Севастову отделяет всего 9 рейтинговых очков WTA.

Что касается Остапенко, то она не смогла защитить 780 рейтинговых очков, которые заработала за выход в полуфинал прошлогоднего Уимблдона, поэтому в рейтинге Алёна потерпела заметное падение на 42 позиции. Теперь Остапенко занимает 79-е место.

Если говорить о лучшей десятке, то самый саметный подъём оформила победительница Уимблдона Симона Халеп, которая поднялась с седьмого на четвёртое место. Тройка лучших теннисисток планеты осталась неизменной - Эшли Барти, Наоми Осака и Каролина Плишкова.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ