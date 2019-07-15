Остапенко упала в рейтинге на 42 позиции. Севастова повторила свой рекорд

Обе теннисистки свой последний турнир провели на Уимблдоне, где Остапенко выбыла уже в первом раунде, а Севастовой удалось добраться до второго.

По сравнению с прошлым рейтингом Севастовой удалось подняться на одну строчку и теперь она занимает 11-е мечто, что является повторением её личного рекорда. От топ-10 Севастову отделяет всего 9 рейтинговых очков WTA.

Что касается Остапенко, то она не смогла защитить 780 рейтинговых очков, которые заработала за выход в полуфинал прошлогоднего Уимблдона, поэтому в рейтинге Алёна потерпела заметное падение на 42 позиции. Теперь Остапенко занимает 79-е место.