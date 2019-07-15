Зеленский с супругой поздравили дочь с днем рождения
Дочери президента Украины Владимира Зеленского Александре сегодня, 15 июля, исполняется 15 лет. По этому случаю как сам глава государства, так и его супруга Елена опубликовали на своих официальных страницах в Instagram фото девочки с поздравлениями.
Первая леди Украины Елена Зеленская несколько часов назад разместила в своем аккаунте совместное фото с дочерью, которое сопроводила трогательным обращением к ней:
"Лучшая девочка на земле, с днем рождения! 15 лет, как ты учишь меня быть мамой! Люблю тебя!".
Чуть позже и папа именинницы поздравил ее. "Сегодня тебе 15)))) ЛЮБЛЮЮЮЮ!!! Моя Сашуня)", - написал Зеленский.
Напомним, у Владимира и Елены Зеленских двое детей: дочь Александра теперь уже 15-летняя дочь Александра и 6-летний сын Кирилл. В 2014 году Александра снималась в фильме "8 новых свиданий" в роли Саши, дочери главного героя, а в 2016-м участвовала в шоу "Рассмеши комика. Дети".