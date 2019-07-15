ДТП на мотофестивале в Екабпилсе полиция называет неоднозначным

Мероприятие в самоуправление подал мотоклуб Brīvības gari. Принимая во внимание число участников, маршрут поездки был согласован с Госполицией.

В начале колонны ехал автомобиль стражей порядка и два мотоцикла с проблесковыми маячками. Колонну также заключало транспортное средство Госполиции с включенными проблесковыми маячками.

Янушевскис рассказал, что мероприятия по безопасности организованы, принимая во внимание прежний опыт, так как такой заезд организуется не первый год, к тому же в городе проходят и велозаезды, шествия и другие мероприятия.

Задание ограничить весь маршрут организаторам мероприятия дано не было.

По информации полиции, в заезде приняли участие около 800 транспортных средств. Обеспечить равномерный поток, по словам Янушевскиса, не было возможно, так как "кто-то едет быстрее, кто-то медленнее".

"Ситуация неоднозначная и непростая. Мы всегда стараемся минимизировать риски, чтобы такие мероприятия были более безопасными, меньше мешали окружающим.

Но никто не может дать стопроцентной гарантии, что ничего не случится", - заявил руководитель полицейского участка, добавив, что произошедшее еще будет обсуждаться с организаторами мероприятия и самоуправлением.

Полиция в связи с случившимся начала уголовный процесс за преступные деяния против безопасности движения.

Представитель Госполиции пояснил, что сейчас невозможно сказать, кого из участников движения стоит винить в ДТП.

Назначено несколько экспертиз. На данный момент еще не ясно, были ли или нет водитель и пешеход в состоянии алкогольного опьянения.

Янушевскис сообщил, что пострадавший пешеход находится в больнице в тяжелом состоянии. В свою очередь представитель Госполиции Земгальского региона Арлита Долга пояснила, что водителю мотоцикла и пассажирке была оказана неотложная помощь, однако госпитализированы они не были.

По информации полиции, пострадавший пешеход 1958 года рождения, водитель мотоцикла 1989 года рождения, а пассажирка 1994 года рождения.

Как уже сообщалось, 13 июля, в Екабпилсе во время мотофестиваля на пешеходном переходе мотоциклист сбил мужчину.

Несчастный случай произошел в 15:20, когда участники фестиваля колонной отправились в поездку по улицам города. Мужчина, который был за рулем мотоцикла Suzuki, наехал на мужчину, пересекавшего пешеходный переход.

В результате ДТП пострадал пешеход, а также водитель мотоцикла и его пассажирка.