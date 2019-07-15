Rigensis Bank оштрафован на 1,03 млн евро за несоблюдение закона о финансовых преступлениях

Ответственный за эту сферу член правления банка Ренар Дегро получил предупреждение.

Также FKTK установила для Rigensis Bank ряд обязанностей, в том числе в установленный срок подать план по устранению констатированных нарушений, провести независимую оценку системы внутреннего контроля и ревизию клиентской базы.

Комиссия провела в банке очные проверки, проанализировав сделки клиентов до февраля 2019 года.

Нарушения связаны с системой внутреннего контроля, рисками клиентской базы и управлением ими.

Как указала комиссия, Rigensis Bank не предпринимал достаточных мер, чтобы убедиться, является ли указанный выгодоприобретатель истинным, в ряде случаев банк не выяснял происхождение финансовых средств клиентов, не обеспечивал своевременного и качественного анализа клиентов и документирования результатов.

Не уделялось достаточно внимания взаимосвязанным, сложным, нетипично крупным сделкам, а также компаниям-пустышкам и прекращению сотрудничества с ними.

Как отмечает FKTK, такие нарушения допускались в течение длительного времени и считаются существенными.