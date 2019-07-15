Пн, 15.07.2019
Музыкально, конечно, ничего грандиозного в концерте Эда Ширана нет - лишь он один и его loop-система, и этого вполне хватает. Янис Жилде, музыкальный критик

Сияют вместе! Кейт и Меган насладились теннисом в компании друг друга
И Пиппа с ними...

ФОТО: AP/Scanpix

В женском финале Уимблдонского теннисного турнира встретились Серена Уильямс и Симона Халеп. Среди многочисленных зрителей, пришедших полюбоваться игрой сильнейших теннисисток мира, были и две особо важные персоны - герцогиня Сассекская Меган и герцогиня Кембриджская Кэтрин. Компанию им на трибунах королевской ложи составила сестра Кейт - Пиппа Миддлтон.

Кейт Миддлтон выбрала для этого мероприятия платье Dolce & Gabbana насыщенного изумрудного цвета, а Меган Маркл отдала предпочтение плиссированной юбке Boss и белой рубашке. Дополнили образ молодой мамочки крупные солнцезащитные очки.

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/AP/Scanpix

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