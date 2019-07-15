Сияют вместе! Кейт и Меган насладились теннисом в компании друг друга

В женском финале Уимблдонского теннисного турнира встретились Серена Уильямс и Симона Халеп. Среди многочисленных зрителей, пришедших полюбоваться игрой сильнейших теннисисток мира, были и две особо важные персоны - герцогиня Сассекская Меган и герцогиня Кембриджская Кэтрин. Компанию им на трибунах королевской ложи составила сестра Кейт - Пиппа Миддлтон.