Сияют вместе! Кейт и Меган насладились теннисом в компании друг друга
В женском финале Уимблдонского теннисного турнира встретились Серена Уильямс и Симона Халеп. Среди многочисленных зрителей, пришедших полюбоваться игрой сильнейших теннисисток мира, были и две особо важные персоны - герцогиня Сассекская Меган и герцогиня Кембриджская Кэтрин. Компанию им на трибунах королевской ложи составила сестра Кейт - Пиппа Миддлтон.
Кейт Миддлтон выбрала для этого мероприятия платье Dolce & Gabbana насыщенного изумрудного цвета, а Меган Маркл отдала предпочтение плиссированной юбке Boss и белой рубашке. Дополнили образ молодой мамочки крупные солнцезащитные очки.
Больше фото смотрите в нашей галерее!