В аэропорту "Рига" самолет airBaltic совершил посадку в условиях повышенной безопасности
В понедельник, 15 июля, самолет национальной авиакомпании airBaltic произвел посадку в режиме повышенной безопасности в международном аэропорту "Рига", сообщила агентству LETA представитель аэропорта Лаура Карните.
Самолет airBaltic, вылетевший из Риги в Москву, сообщил о технических проблемах и вернулся в Рижский аэропорт, где был встречен в условиях повышенной безопасности.
Как сообщили в airBaltic, в Ригу вернулся самолет, следовавший рейсом BT428 в Москву. Экипаж самолета вскоре после вылета почувствовал нетипичный запах в кабине и в салоне самолета.
В соответствии со стандартными процедурами экипаж принял решение вернуться в Ригу, где самолет сел в условиях повышенной безопасности. Согласно всем требованиям безопасности, самолет в Риге встречали соответствующие службы.
Рейс BT428 из Риги в Москву и обратный рейс BT429 из Москвы в Ригу отменены. В настоящее время проводится перерегистрация пассажиров на ближайшие возможные рейсы.