В аэропорту "Рига" самолет airBaltic совершил посадку в условиях повышенной безопасности

Самолет airBaltic, вылетевший из Риги в Москву, сообщил о технических проблемах и вернулся в Рижский аэропорт, где был встречен в условиях повышенной безопасности.

Как сообщили в airBaltic, в Ригу вернулся самолет, следовавший рейсом BT428 в Москву. Экипаж самолета вскоре после вылета почувствовал нетипичный запах в кабине и в салоне самолета.

В соответствии со стандартными процедурами экипаж принял решение вернуться в Ригу, где самолет сел в условиях повышенной безопасности. Согласно всем требованиям безопасности, самолет в Риге встречали соответствующие службы.