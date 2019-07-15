Автомобиль из кортежа Зеленского вызвал ДТП с участием автобуса с детьми

В воскресенье, 14 июля, автомобиль из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП с участием автобусов, перевозивших детей. Авария произошла в Запарожской области - микроавтобус Volkswagen Transporter личного состава Управления государственной охраны страны (УГО) попал в аварию с участием еще двух автомобилей и колонной автобусов. Об этом сообщает РИА "Новости".