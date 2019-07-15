Автомобиль из кортежа Зеленского вызвал ДТП с участием автобуса с детьми
В воскресенье, 14 июля, автомобиль из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попал в ДТП с участием автобусов, перевозивших детей. Авария произошла в Запарожской области - микроавтобус Volkswagen Transporter личного состава Управления государственной охраны страны (УГО) попал в аварию с участием еще двух автомобилей и колонной автобусов. Об этом сообщает РИА "Новости".
На сайте YouTube было опубликовано видео аварии. На кадрах видно Volkswagen Transporter и две легковушки получили повреждения, а один автобус съехал в кювет.
Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Самого Владимира Зеленского в кортеже, который отправлялся в Киев, не было, поскольку президент отправился в украинскую столицу на самолете.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
По информации Страна.ua, причиной аварии стал обгон колонны легковыми автомобилями.