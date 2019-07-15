Вт, 16.07.2019
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Игрок сборной Латвии отправится с "Баварией" в турне по США

Даниэль Онтужанс

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Полузащитник сборной Латвии Даниэль Онтужанс включён в состав мюнхенской "Баварии" на предсезонный тур по Соединённым Штатам Америки, сообщает немецкий клуб.

19-летний футболист включён в состав из 27 игроков, которые отправятся в США. В этом списке находятся все основные звёзды мюнхенцев, включая Роберта Левандовски, Мануэля Нойера, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга.

В рамках турне по США "Бавария" проведёт матчи против лондонского "Арсенала", мадридского "Реала" и итальянского "Милана".

Напомним, что летом 2018 года Онтужанс подписал с "Баварией" трёхлетний контракт, но до сих пор латвийский футболист выступал в составе молодёжной команды. В июне этого года Онтужанс дебютировал за национальную сборную Латвии в матче против Словении (0:5).

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