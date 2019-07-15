Игрок сборной Латвии отправится с "Баварией" в турне по США

19-летний футболист включён в состав из 27 игроков, которые отправятся в США. В этом списке находятся все основные звёзды мюнхенцев, включая Роберта Левандовски, Мануэля Нойера, Томаса Мюллера и Жерома Боатенга.

Напомним, что летом 2018 года Онтужанс подписал с "Баварией" трёхлетний контракт, но до сих пор латвийский футболист выступал в составе молодёжной команды. В июне этого года Онтужанс дебютировал за национальную сборную Латвии в матче против Словении (0:5).