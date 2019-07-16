Жаркий модный показ Paraiso Miami Beach: когда сексуальность зашкаливает!
Miami Swim Week, которая в этом году проходит с 11 по 16 июля, - самая яркая в мире выставка купальников и пляжной одежды и, пожалуй, наиболее сексуальное мероприятие в мире моды. Каждый июль пляжные бренды со всего мира съезжаются во Флориду, чтобы продемонстрировать свои горячие новинки.
В Майами в июле очень жарко, но на подиумах в это время еще горячее. Смотрите показ Paraiso Miami Beach - убедитесь сами! Мужчинам, может, и не стоит это делать - мало ли, удар хватит - тепловой или какой другой...
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