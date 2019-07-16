ЛУ: если Муйжниекса не утвердят в должности ректора, мы пойдем в суд

Она указала, что все же не сомневается в положительном решении Кабинета министров.

Университет уверен, что ректор был переизбран демократическим и правовым путем, пояснила Друвиете. Также никто не возражал против проведения собрания Сатверсме.

"Не видим никаких оснований, чтобы министр затягивала с утверждением ректора в должности", - заявила проректор ЛУ.

Она также добавила, что она не допускает проведения еще одних выборов ректора.

Друвиете считает, что у министра образования и науки нет права не выдвигать ректора для утверждения в должности. Решение будет принимать Кабмин.

"Не сомневаемся в положительном решении, но в результате отрицательного решения у нас будет возможность обратиться в суд, так мы и поступим", - подчеркнула она.

Как ранее писал Русский TVNET, министр образования Илга Шуплинска начала проверку соответствия правил выборов ректора требованиям нормативных актов.

Несмотря на то, что официальные результаты будут лишь 17 июля, уже на данный момент ясно, что Муйжниекс стал ректором, нарушая требования нормативных актов.

"Возможных сценария - два. Если министерство не утвердит ректора, а именно увидит нарушения в процедуре и не продвинет его для утверждения в правительстве, пройдут повторные выборы. Второй - если будут констатированы нарушения, отправляем в Кабинет министров и не утверждаем. В обоих случаях - внеочередные выборы", - сказала Шуплинска.