Телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП

"Еду я сегодня на эфир,... 3:50 утра и вдруг прямо над головой сильный скрежет... В нас въехал грузовик! Все живы! Просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои", - написала Стриженова.