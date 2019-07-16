Российская телеведущая Екатерина Стриженова попала в ДТП по дороге на съемки. Сообщается, что в автомобиль звезды врезался грузовик. Сама Екатерина не пострадала. Об этом пишет StarHit.ru.
На своей странице в соцсетях Екатерина написала про детали аварии, а также объяснила, что следует ценить каждое мгновение своей жизни.
ДТП произошло, когда ведущая ехала на съемки программы "Доброе утро".
Звезда спала на заднем сиденье, машину вел водитель. Внезапно раздался громкий скрежет...
"Еду я сегодня на эфир,... 3:50 утра и вдруг прямо над головой сильный скрежет... В нас въехал грузовик! Все живы! Просто испуг... Это я к тому, что никогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро, дорогие мои", - написала Стриженова.
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Еду я сегодня на эфир(вернее я сплю на заднем сидении ,меня везёт водитель,на часах 3ч50 мин утра).И вдруг прямо над головой сильный скрежет-в нас въехал грузовик! Все живы,просто испуг...Это я к тому,что никогда не знаешь,что ждёт тебя впереди. Будем ценить каждый день. Доброе утро,дорогие мои!!!! #дороганаработу #раннийподъём #чтоденьгрядущийнамготовит #деньначинается #доброеутро @dobroeutro1tv ; @1tv @olesyabangbang