На улице Чака в Риге введены новые ограничения движения

Из-за работ по обновлению сети канализации и перестройке тепловой сети в Риге с сегодняшнего дня введены новые ограничения движения на нескольких участках ул. Чака, проинформировала агентство LETA Рижская дума.
До 21 июля будет ограничено движение на участке от ул. Пернавас до ул. Эрглю. В свою очередь до 31 августа будет ограничено движение на участке от ул. Матиса до здания по адресу ул. Чака, 54.
Компании, производящей работы, дано задание обеспечить объездной путь для транспортных средств и возможность подъезда к зданиям для авто, принадлежащих жильцам окрестных домов и компаниям, чьи офисы находятся на упомянутых участках улицы. Также рабочие должны будут установить соответствующие дорожные знаки. Дума предупреждает, что во время проведения работ может быть превышен допустимый уровень шума.