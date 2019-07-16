Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира

Как сообщает издание, 28-летний голкипер подпишет с командой долгосрочное соглашение, которое предусматривает зарплату в размере 375 тысяч фунтов в неделю. Сейчас зарплата испанца составляет 200 тысяч фунтов.

Ожидается, что новый контракт Де Хеа подпишет сразу после возвращения "Манчестера" из предсезонного турне.