Ср, 17.07.2019
Вирджил Абло - не удивляйтесь, если вы не знаете это имя, скорее всего, вы просто не из поколения Z - среди этих ребят его имя, ну или как минимум его бренд Off-White, знают все! Эрика Сташкевич, журналист/редактор TVNET

Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира

Давид Де Хеа

ФОТО: Reuters/ScanPix

Испанский футболист Давид Де Хеа после продления контракта с "Манчестер Юнайтед" станет самым высокооплачиваемым вратарём мира, сообщает Daily Mail.

Как сообщает издание, 28-летний голкипер подпишет с командой долгосрочное соглашение, которое предусматривает зарплату в размере 375 тысяч фунтов в неделю. Сейчас зарплата испанца составляет 200 тысяч фунтов.

Ожидается, что новый контракт Де Хеа подпишет сразу после возвращения "Манчестера" из предсезонного турне.

Карьеру футболиста вратарь начал в мадридском "Атлетико", откуда в 2011 году перешёл в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне футболист провёл 47 матчей за "красных дьяволов", в которых пропустил 63 мяча.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ