Де Хеа станет самым высокооплачиваемым голкипером мира

Испанский футболист Давид Де Хеа после продления контракта с "Манчестер Юнайтед" станет самым высокооплачиваемым вратарём мира, сообщает Daily Mail.
Как сообщает издание, 28-летний голкипер подпишет с командой долгосрочное соглашение, которое предусматривает зарплату в размере 375 тысяч фунтов в неделю. Сейчас зарплата испанца составляет 200 тысяч фунтов.
Ожидается, что новый контракт Де Хеа подпишет сразу после возвращения "Манчестера" из предсезонного турне.
Карьеру футболиста вратарь начал в мадридском "Атлетико", откуда в 2011 году перешёл в "Манчестер Юнайтед". В минувшем сезоне футболист провёл 47 матчей за "красных дьяволов", в которых пропустил 63 мяча.