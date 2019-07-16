В Риге с большим и долгожданным концертом выступит Луна

20 июля во дворе бара Laska с большим концертом под открытым небом выступит популярная певица Луна.

В долгожданном туре "Заколдованные сны" певица исполнит как новые песни из последнего альбома, который уже получил широкое признание слушателей, так и множество всеми любимых хитов.

Двухчасовой концерт Луны – это необычное путешествие, оформленное в художественный поток на сцене и за ее пределами. В ее честном творческом порыве растворяется негатив, и зрители получают то, ради чего приходят – искренний диалог с артистом и непередаваемые эмоции.

Украинская певица Луна получила известность после выхода ее дебютного альбома "Маг-ни-ты" в мае 2016 года. Через год Луна выпустила следующую свою пластинку "Остров свободы", в трек-лист вошли восемь песен. "Остров свободы" был составляющей частью дилогии. Вторая часть альбома, которая получила название "Заколдованные сны", вышла в свет 24 октября 2018 года. Альбом включил в себя 11 песен. Альбом дебютировал в чарте iTunes России на 2-м месте, и на 1-м в чарте iTunes Украины.