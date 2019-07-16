На озере Юглас констатирована утечка нефтепродуктов

Информацию о нефтяном пятне на поверхности озера работники VUGD получили вчера в 10:20, после чего они отправились на место происшествия и ограничили пятно нефтепродуктов с помощью абсорбирующих барьеров длиной в 180 м. Дальнейшее наблюдение за местом происшествия будет производить Государственная служба окружающей среды и полиция самоуправления.