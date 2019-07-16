Ср, 17.07.2019
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На озере Юглас констатирована утечка нефтепродуктов

ФОТО: VUGD

Уже второй раз за последние две недели контрастирована утечка нефтепродуктов в озеро Юглас, вчера Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в очередной раз получила вызов по поводу нефтяного пятна на поверхности озера, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.

Информацию о нефтяном пятне на поверхности озера работники VUGD получили вчера в 10:20, после чего они отправились на место происшествия и ограничили пятно нефтепродуктов с помощью абсорбирующих барьеров длиной в 180 м. Дальнейшее наблюдение за местом происшествия будет производить Государственная служба окружающей среды и полиция самоуправления.

Как сообщалось ранее, 12 июля на поверхности озера Юглас были констатированы пятна нефтепродуктов, расположенные тонким слоем на площади в 100 квадратных метров.

По словам представителя Государственной службы окружающей среды Элмара Ясницкиса, в воду, вероятнее всего, попали несколько литров дизельного топлива. Нефтепродукты могли попасть в озеро из дождевой канализации или по причине недобросовестных действий.

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