На озере Юглас констатирована утечка нефтепродуктов

Уже второй раз за последние две недели контрастирована утечка нефтепродуктов в озеро Юглас, вчера Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) в очередной раз получила вызов по поводу нефтяного пятна на поверхности озера, рассказала агентству LETA представитель VUGD Инта Палкавниеце.
Информацию о нефтяном пятне на поверхности озера работники VUGD получили вчера в 10:20, после чего они отправились на место происшествия и ограничили пятно нефтепродуктов с помощью абсорбирующих барьеров длиной в 180 м. Дальнейшее наблюдение за местом происшествия будет производить Государственная служба окружающей среды и полиция самоуправления.
Как сообщалось ранее, 12 июля на поверхности озера Юглас были констатированы пятна нефтепродуктов, расположенные тонким слоем на площади в 100 квадратных метров.
По словам представителя Государственной службы окружающей среды Элмара Ясницкиса, в воду, вероятнее всего, попали несколько литров дизельного топлива. Нефтепродукты могли попасть в озеро из дождевой канализации или по причине недобросовестных действий.