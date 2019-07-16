Самые беспринципные знаки Зодиака, готовые на все ради цели

Далеко не всегда нужно идти на крайние меры, чтобы получить свое или достичь важных целей. Порой достаточно быть оптимистично настроенным человеком и видеть свои цели, а также верить в их скорейшее достижение.

Телец

Тельцы почти никогда не останавливаются перед сложным моральным выбором, если дело касается денег. Они хорошо понимают, что успеха невозможно достичь, если действовать исключительно в интересах окружающих.

Тельцы - мудрые и предусмотрительные люди, которым хватает смелости для того, чтобы справляться со своей совестью.

На самом деле у них есть принципы, но они касаются лишь их собственной гордости.

Это эгоистичные люди, с которыми сложно вести общие дела, потому что они точно захотят откусить кусочек побольше.

Со стороны кажется, что Тельцы жадные, но это не так. Просто они очень хотят быть лучшими, самыми успешными. А еще им всегда всего мало.

Близнецы

Близнецы беспринципны, но умудряются делать вид, что это не так. У них хорошо получается скрывать свою любовь к легкой наживе.

Благодаря своей красноречивости они легко внушают людям все, что захотят.

Близнецам безразличны судьбы окружающих, но при наличии свободного времени представители это знака могут им помочь.

Создается впечатление, что они всегда появляются в нужном месте в нужное время, но это не так. На самом деле Близнецы обладают незаурядным аналитическим умом, который подсказывает им, как быстрее всего достичь цели.

Рак

У Раков есть определенный круг лучших друзей, ради которых они готовы пойти на все. Всех остальных они будут использовать в своих целях, обходя принципы хорошего тона и морали. Из-за этого у Раков немало врагов.

Раки успешны в бизнесе и в карьере, потому что хорошо понимают, что в современном мире только самые решительные и беспринципные люди получают все лавры.

Представители этого знака Зодиака уверены, что честным и скромным остаются лишь "объедки" и чистая совесть, от которой пользы не больше, чем от пустого кошелька.

Стрелец

Стрельцы переступают черту там, где можно воспользоваться чужой добротой. Представители этого знака не упустят возможность добиться своего манипуляциями.

Они относятся к числу самых харизматичных и обаятельных людей, поэтому им не составит особого труда войти в доверие к кому угодно.

Потом, когда цель будет достигнута, человек перестанет быть нужным, так что с ним можно будет прервать общение. Ждать от Стрельца ответной помощи в каком-то деле можно, но не нужно: он всегда найдет отговорки, лишь бы не тратить время на кого-то, кроме себя.

Водолей

Водолеи готовы на все ради достижения своих целей, будь то любовь или бизнес, учеба или что-то иное. Они беспринципны, но только по отношению к конкурентам, врагам и незнакомым людям.

Они действуют очень изощренно и даже изысканно, филигранно играя словами и провоцируя окружающих. Водолеи - мастера притворства, потому что они знают о чувствах окружающих все. Более того,

они манипулируют людьми так тонко и незаметно, что никто не догадается, зачем были сказаны те или иные слова, совершены те или иные поступки.

Водолеи кажутся очень честными и открытыми, что существенно повышает их шансы на успех в любых делах.