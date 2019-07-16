Правительство перераспределило на госпрограмму жилья миллион евро

Кабинет министров во вторник постановил в этом году перераспределить на программу государственной поддержки в покупке жилья дополнительно 1,02 млн евро.
В Министерстве экономики сообщили, что на 1 июля 2019 года иностранцы внесли 818 взносов за виды на жительство (ВНЖ) в общей сумме 2,103 млн евро. Правда, для использования доступны только те средства, которые согласно требованиям нормативных актов не могут быть возвращены иностранцу или его наследникам.
Из средств, выплаченных иностранцами по программе ВНЖ, доступно 1,176 млн евро.
Указанное финансирование позволит осенью выделить новые гарантии семьям с детьми в размере 4,1 млн евро, что станет поддержкой по крайней мере для 510 семей.