Правительство перераспределило на госпрограмму жилья миллион евро

В Министерстве экономики сообщили, что на 1 июля 2019 года иностранцы внесли 818 взносов за виды на жительство (ВНЖ) в общей сумме 2,103 млн евро. Правда, для использования доступны только те средства, которые согласно требованиям нормативных актов не могут быть возвращены иностранцу или его наследникам.