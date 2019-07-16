Загитову не накажут за вождение без прав

Напомним, что 1 мая Загитова разместила в своём Instagram видео, где она сидит за рулём автомобиля. На момент записи видео фигуристке было 16 лет, а по закону водить автомобиль самостоятельно можно только с 18 лет. Кроме того, на видео видно, что Загитова не пристёгнута ремнём безопасности.

По данному факту началась проверка в рамках статьи 12.7. КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством). На то, что Загитова была не пристёгнута решили не обращать внимания, хотя за это положен штраф в размере 1000 рублей.