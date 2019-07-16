Лучший теннисист России рассказал о своей зарплате и тратах

"Хочу объяснить людям, что это далеко не те деньги, которые мы получаем. На сайте ATP пишут без учёта налогов. Я не знаю, почему они так пишут. По факту можно смело 40% от суммы вычитать. Я не жалуюсь, но хочется, чтобы люди это понимали", - сказал Хачанов в интервью "РБК-Спорт".