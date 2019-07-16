Лучший теннисист России рассказал о своей зарплате и тратах

Первая ракетка России Карен Хачанов дал большое интервью "РБК-Спорт", в котором рассказал сколько на самом деле получают теннисисты, а также сколько стоит заниматься профессионально теннисом.
То, что теннис является одним из самых затратных видов спорта известно давно. Хачанов рассказал, что затраты зависят от стоимости тренера, физиотерапевта и массажиста. Российский теннисист рассказал, что когда он находился в топ-150 лучших игроков планеты (2015 год), то он тратил на команду около 200 тысяч евро.
Сейчас вместе с Хачановым постоянно находится основной тренер, фитнес-тренер и физиотерапевт, поэтому расходы увеличились до 400-500 тысяч евро на команду. По словам теннисиста это расходы на зарплаты, перелёты и проживание, которые теннисист оплачивает из собственного кармана.
Что касается тех денег, которые Хачанов заработал за карьеру, то согласно данным на сайте ATP - это около 6,5 миллионов долларов. Правда, теннисист заявил, что эти данные не совсем верны.
"Хочу объяснить людям, что это далеко не те деньги, которые мы получаем. На сайте ATP пишут без учёта налогов. Я не знаю, почему они так пишут. По факту можно смело 40% от суммы вычитать. Я не жалуюсь, но хочется, чтобы люди это понимали", - сказал Хачанов в интервью "РБК-Спорт".
Напомним, что Карен Хачанов является первой ракеткой России и занимает 8-е место в мировом рейтинге.