Полиция просит начать уголовное преследование владельцев порталов фейковых новостей

В ходе следствия выяснилось, что это преступление с целью получить прибыль совершила группа из трех лиц. В рамках следствия удалось прервать преступные сделки и получить достаточные доказательства для призыва лиц к уголовной ответственности. 12 июля прокуратура Окружного суда Риги выдвинула этим лицам обвинения.

Напомним, в июле 2018 года 3-й отдел Госполиции по борьбе с экономическими преступлениями начал уголовный процесс по факту того, что в интернете распространяются новости, связанные с угрозой безопасности, которые вызвали общественный резонанс. С распространением этих новостей был грубо нарушен общественный порядок и работа нескольких предприятий и госучреждений, которые отвечают за действия в неотложных случаях.

Весной и летом 2018 года группа лиц на интернет-порталах осознанно публиковала ложную информацию о различных трагедиях, ДТП, катаклизмах, несчастных случаях с целью привлечь по возможности крупнейшую аудиторию. За каждого посетителя группа лиц получала деньги от рекламных предприятий, которые добровольно размещали рекламу на таких ресурсах. Доходы преступников напрямую зависели от количества вовлеченных посетителей.

В рамках уголовного процесса был выяснен владелец порталов 1997 года рождения, который размещал в интернете фейковые новости. В августе 2018 года он был задержан.