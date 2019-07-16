Девушка-боец UFC чуть не упала в обморок на взвешивании из-за экстремальной сгонки веса

Американский боец смешанного стиля (ММА) Аспен Лэдд чуть не упала в обморок во время церемонии взвешивания перед турниром UFC Fight Night 155.
Накануне поединка американка с трудом стояла на ногах и чтобы попасть в рамки своей весовой категории (до 61,2 кг) Лэдд пришлось полностью раздеться. Прикрывшись простынёй девушка встала на весы и едва не упала в обморок.
24-летнюю спортсменку сильно трясло и она с трудом стояла на ногах, но всё равно сумела показать необходимый вес. Дело в том. что американка перед боем усиленно сгоняла вес, чтобы избежать технического поражения.
Последствия "сгонки веса" отразились и в октагоне - Аспен Лэдд проиграла техническим нокаутом в первом раунде от экс-чемпионки полулёгкого дивизиона Жермейн де Рандами.
Для Лэдд это поражение стало первым в карьере. До этого американка провела 8 боёв и во всех одержала победу. Стоит отметить, что Аспен Лэдд не в первый раз проблематично сгоняет вес. Осенью 2018 года спортсменка подошла к церемонии взвешивания в похожем состоянии, но на следующий день одержала победу над Тоней Эвинджер.