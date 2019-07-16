Поддержаны более строгие ограничения наценок на компенсируемые лекарства

С 1 апреля будущего года Минздрав будет принимать различные меры, чтобы уменьшить размер взноса пациента при покупке компенсируемых лекарств. Одна из мер - установление лимита разницы цены между самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами, равноценными с точки зрения терапевтической эффективности.

В Латвии эта ценовая разница иногда превышает 300%, а оплачиваемая государством часть рассчитывается от цены самого дешевого равноценного лекарства.

Например, сердечно-сосудистым пациентам государство оплачивает 75% стоимости лекарства, а в реальности размер госкомпенсации составляет лишь 44% от цены лекарства, потому что многие пациенты предпочитают более дорогие медикаменты.