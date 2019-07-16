Поддержаны более строгие ограничения наценок на компенсируемые лекарства

С 1 апреля будущего года разница между самыми дешевыми и самыми дорогими медикаментами равноценной терапевтической эффективности не может превышать 100%, постановило сегодня правительство, поддержав поправки к порядку компенсации лекарств и медицинских аппаратов для амбулаторного лечения.
С 1 апреля будущего года Минздрав будет принимать различные меры, чтобы уменьшить размер взноса пациента при покупке компенсируемых лекарств. Одна из мер - установление лимита разницы цены между самыми дорогими и самыми дешевыми лекарствами, равноценными с точки зрения терапевтической эффективности.
В Латвии эта ценовая разница иногда превышает 300%, а оплачиваемая государством часть рассчитывается от цены самого дешевого равноценного лекарства.
Например, сердечно-сосудистым пациентам государство оплачивает 75% стоимости лекарства, а в реальности размер госкомпенсации составляет лишь 44% от цены лекарства, потому что многие пациенты предпочитают более дорогие медикаменты.
С октября прошлого года на лекарства, цена которых более чем на 100% превышает цену самых дешевых равноценных, цена должна была быть снижена на 20%, с октября этого года еще на 20%.