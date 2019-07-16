VL-TB/LNNK сделало предложение ЧСР: сотрудничество в обмен на снос памятников

Рижское отделение и думская фракция национального объединения VL-TB/LNNK готовы сотрудничать с отдельными депутатами "Честь служить Риге" (ЧСР), если те согласятся с идеологическими установками партии, в том числе со сносом памятников времен СССР и переходом на латышский язык обучения детских садов Риги, на сегодняшней пресс-конференции заявил председатель думской фракции VL-TB/LNNK Дайнис Лоцис.
Среди поставленных партией условий значится также восстановление ревизионной комиссии в Рижской думе.
Говоря о памятниках, Лоцис заметил, что речь идет не только о памятнике в парке Победы, но и о других памятниках, поставленных во время СССР.
Лоцис несколько раз подчеркнул, что сотрудничество предлагается только отдельным депутатам ЧСР, а не всей фракции целиком. Кроме того, Лоцис заявил, что депутатам ЧСР для сотрудничества с VL-TB/LNNK нужно отказаться от любого сотрудничества с партией "Согласие" и порвать все связи с этим политическим объединением. Председатель фракции отметил, что VL-TB/LNNK не видит никакой возможности для сотрудничества с партией "Согласие" и " Фракцией независимых депутатов". Также он заявил, что партия не видит возможности поддержки Олега Бурова (ЧСР) в должности мэра, но и своего кандидата выдвигать не будет.
Председатель Рижского отделения VL-TB/LNNK Эдвард Ратниекс заявил журналистам, что приоритетом партии все еще остаются внеочередные выборы, однако не исключено и сотрудничество с отдельными депутатами ЧСР.
Он также отметил, что в комиссию по образованию Рижской думы уже подан вопрос о переходе муниципальных детских садов на латышский язык обучения уже с этого учебного года. По его словам, рассмотрение этого вопроса запланировано на середину августа.
Как сообщалось ранее, в Риге уже с 21 июня нет мэра. На данный момент претендентами на этот пост являются Олег Буров (ЧСР) и Виестур Зепс ("Для развития Латвии"), однако ни одному из них пока не удалось заручиться поддержкой достаточного количества депутатов.