VL-TB/LNNK сделало предложение ЧСР: сотрудничество в обмен на снос памятников

Говоря о памятниках, Лоцис заметил, что речь идет не только о памятнике в парке Победы, но и о других памятниках, поставленных во время СССР.

Лоцис несколько раз подчеркнул, что сотрудничество предлагается только отдельным депутатам ЧСР, а не всей фракции целиком. Кроме того, Лоцис заявил, что депутатам ЧСР для сотрудничества с VL-TB/LNNK нужно отказаться от любого сотрудничества с партией "Согласие" и порвать все связи с этим политическим объединением. Председатель фракции отметил, что VL-TB/LNNK не видит никакой возможности для сотрудничества с партией "Согласие" и " Фракцией независимых депутатов". Также он заявил, что партия не видит возможности поддержки Олега Бурова (ЧСР) в должности мэра, но и своего кандидата выдвигать не будет.