Правительство поддержало покупку новых электропоездов Pasažieru vilciens

Общие затраты на приобретение 32 электропоездов, запчастей на пять лет и оборудования для технического обслуживания, а также строительства центра по ремонту электропоездов составят почти 255,889 млн евро, в том числе строительство депо обойдется в сумму примерно 14 млн евро.

Доклад "О проекте новых электропоездов", заслушанный сегодня в Кабинете министров, и проект распоряжения "О долгосрочных обязательствах Министерства сообщения в проекте новых электропоездов" предусматривают, что Минсообщения берет на себя долгосрочные обязательства с 2019 по 2024 год, чтобы обеспечить финансирование сделки, не превышающее 255,889 млн евро и покрывающее условия договора с чешским предприятием Škoda vagonka.

Для Минсообщения планируется создать новую подпрограмму госбюджета "Дотации для проекта новых электропоездов", в рамках которой госфинансирование для проекта новых электропоездов составит 36,632 млн евро в 2019 году, 4,5 млн евро в 2020 году, 15,053 млн евро в 2021 году, 125,923 млн евро в 2022 году, 44,268 млн евро в 2023 году и 29,512 млн евро в 2024 году.

Планируется, что положительное предполагаемое влияние проекта на общий баланс бюджета правительства в 2019 году составит 4,285 млн евро, в 2020 году - 2,067 млн евро. В свою очередь предполагаемое негативное влияние в 2021 году составит 2,178 млн евро, в 2022 году - 168,425 млн евро, в 2023 году - 61,955 млн евро.

Согласно уточненному бизнес-плану Pasažieru vilciens, начиная с 2025 года при условии, что не будет существенных изменений рыночной ситуации и нормативных актов, компании больше не потребуется компенсация убытков из государственного бюджета, а также не придется компенсировать расходы, связанные с привлечением финансирования для проекта.