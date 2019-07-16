В Кулдигском крае, возможно, подожгли автомашину прокурора

Минувшей ночью в Кулдигском крае предположительно подожгли автомашину прокурора районной прокуратуры, бывшего начальника Кулдигского участка полиции Гинта Межиньша, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
В Абельциемсе Пелчской волости, возможно, были подожжены автомашины прокурора и его жены, также горела баня.
Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева подтвердила, что по факту пожара начат уголовный процесс.
В прокуратуре агентству LETA не подтвердили, что горела машина именно Межиньша, сославшись на тайну следствия.
В Кулдигском краевом самоуправлении агентство LETA информировали, что в ночь на 16 июля в Абельциемсе произошел, по всей вероятности, умышленный поджог. Имя потерпевшего полиция не называет, добавили представители думы.
Два месяца назад в Кулдиге произошел аналогичный инцидент - горели две автомашины семьи предпринимателя Роалда Циниса.