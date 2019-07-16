Видео: Механики "Ред Булл" установили невероятный рекорд пит-стопа

Болид французского автогонщика Пьера Гасли на 12-м круге обслужили за 1,91 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал команде "Уильямс" и был установлен во время Гран-при Европы в 2016 году. Тогда машина вернулась на трассу спустя 1,92 секунды.