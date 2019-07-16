Ср, 17.07.2019
Реальная ответственность приходит, когда есть риск разоблачения со стороны СМИ, работой которых нельзя управлять и которые нельзя подчинить своей воле. журналист TVNET Виктория Пушкеле

Видео: Механики "Ред Булл" установили невероятный рекорд пит-стопа

ФОТО: REUTERS/POOL/Scanpix

Во время Гран-при Великобритании механики команды "Ред Булл" установили невероятный рекорд "Формулы-1" на пит-стопе.

Болид французского автогонщика Пьера Гасли на 12-м круге обслужили за 1,91 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал команде "Уильямс" и был установлен во время Гран-при Европы в 2016 году. Тогда машина вернулась на трассу спустя 1,92 секунды.

Значимости новому рекорду придаёт тот факт, что с 2016 года передние шины стали тяжелее на один килограмм, а задние - на полтора.

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