Видео: Механики "Ред Булл" установили невероятный рекорд пит-стопа

Во время Гран-при Великобритании механики команды "Ред Булл" установили невероятный рекорд "Формулы-1" на пит-стопе.
Болид французского автогонщика Пьера Гасли на 12-м круге обслужили за 1,91 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал команде "Уильямс" и был установлен во время Гран-при Европы в 2016 году. Тогда машина вернулась на трассу спустя 1,92 секунды.
Значимости новому рекорду придаёт тот факт, что с 2016 года передние шины стали тяжелее на один килограмм, а задние - на полтора.
Gone in 1️⃣.9️⃣1️⃣ seconds!— Formula 1 (@F1) July 15, 2019
A. NEW. WORLD. RECORD!!!
👏👏👏 @redbullracing#BritishGP 🇬🇧 #F1 @DHL_Motorsports pic.twitter.com/5n1dliB0TX