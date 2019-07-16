Меркель вновь осталась сидеть во время гимна

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 16 июля, во время официальной церемонии прослушала гимн сидя. Этот случай стал уже вторым на этой неделе, что вызвало очередную волну слухов о ее здоровье, сообщает AFP.
В последние недели у Меркель несколько раз возникала дрожь, которая не осталась без внимания СМИ.
Меркель, которой в среду исполняется 65 лет, во вторник сидела рядом с премьер-министром Молдовы Майей Сандой во время военной церемонии в честь гостьи.
Дрожь Меркель во время публичных мероприятий трижды попадала в объективны камер журналистов. Кроме того, на прошлой неделе она осталась сидеть во время гимна на церемонии с новыми премьер-министром Дании.
Однако Меркель настаивает, что чувствует себя хорошо и причин для тревог по поводу ее здоровья нет.
Все это время канцлер активно выполняла свои обязанности и в этом месяце отправится в ежегодный летний отпуск.
Опрос общественного мнения, результаты которого были опубликованы в конце прошлой недели, показал, что 59% немцев считают дрожь Меркель ее личным делом, а 34% назвали это вопросом общественных интересов.
Меркель находится в должности канцлера с 2005 года и планирует уйти в отставку в 2012 году, когда закончится ее четвертый срок полномочий.