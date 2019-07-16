Меркель вновь осталась сидеть во время гимна

В последние недели у Меркель несколько раз возникала дрожь, которая не осталась без внимания СМИ.

Меркель, которой в среду исполняется 65 лет, во вторник сидела рядом с премьер-министром Молдовы Майей Сандой во время военной церемонии в честь гостьи.

Дрожь Меркель во время публичных мероприятий трижды попадала в объективны камер журналистов. Кроме того, на прошлой неделе она осталась сидеть во время гимна на церемонии с новыми премьер-министром Дании.

Однако Меркель настаивает, что чувствует себя хорошо и причин для тревог по поводу ее здоровья нет.

Все это время канцлер активно выполняла свои обязанности и в этом месяце отправится в ежегодный летний отпуск.

Опрос общественного мнения, результаты которого были опубликованы в конце прошлой недели, показал, что 59% немцев считают дрожь Меркель ее личным делом, а 34% назвали это вопросом общественных интересов.