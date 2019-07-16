Латвийский хоккеист Блюгер подписал новый контракт с "Питтсбургом"

С 24-летний Блюгером был заключён односторонний контракт до конца сезона-2020/2021. Средняя зарплата Блюгера за сезон составит 750 тысяч долларов (669 тысяч евро).

"Тедди отличный пример для молодых хоккеистов, которые попадают в Лигу. Он пришёл к нам с большими надеждами, и он усердно работал, чтобы осуществить их. Он отлично чувствует хоккей и любит соревноваться. Блюгер настоящий профессионал", - сказал ассистент генерального менеджера "Питтсбурга" Билл Герин.

The Penguins have re-signed forward Teddy Blueger to a two-year contract.



The one-way deal runs through the 2020.21 campaign and carries an average annual value of $750,000.



Details: https://t.co/22NllK0UkQ pic.twitter.com/GkjDy2e2gn — Pittsburgh Penguins (@penguins) July 16, 2019

Блюгер дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и в 28 матчах регулярного чемпионата забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Большую часть сезона хоккеист провёл в Американской Хоккейной Лиге (АХЛ), где провёл 45 матчей, забросил 21 шайбу и сделал 18 голевых передач.