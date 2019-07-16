Ср, 17.07.2019
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Латвийский хоккеист Блюгер подписал новый контракт с "Питтсбургом"

Теодор Блюгер

ФОТО: Reuters/ScanPix

Клуб Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" заключил двухлетний контракт с нападающим сборной Латвии Теодором Блюгером.

С 24-летний Блюгером был заключён односторонний контракт до конца сезона-2020/2021. Средняя зарплата Блюгера за сезон составит 750 тысяч долларов (669 тысяч евро).

"Тедди отличный пример для молодых хоккеистов, которые попадают в Лигу. Он пришёл к нам с большими надеждами, и он усердно работал, чтобы осуществить их. Он отлично чувствует хоккей и любит соревноваться. Блюгер настоящий профессионал", - сказал ассистент генерального менеджера "Питтсбурга" Билл Герин.

Блюгер дебютировал в НХЛ в прошлом сезоне и в 28 матчах регулярного чемпионата забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. Большую часть сезона хоккеист провёл в Американской Хоккейной Лиге (АХЛ), где провёл 45 матчей, забросил 21 шайбу и сделал 18 голевых передач.

Кроме того, этой весной Блюгер помог сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею, который проходил в Словакии. На счету хоккеиста 7 матчей, один гол и три передачи.

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