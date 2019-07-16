В Москве продолжаются акции протеста. Что происходит?

Акция в Москве 16 июля - уже третья. Первая акция, в которой приняли участие около полутора тысяч человек, сопровождалась задержаниями.

Вторая акция собрала около тысячи участников и прошла спокойно.

Галерея: Протесты в Москве

Как пишет "Медуза", судя по действиям избиркома, до участия в гонке не допустят самых популярных политиков. Именно против этого и выступают протестующие.

Как стало известно вечером, 16 июля, избирательная комиссия 43-го избирательного округа Москвы отказалась зарегистрировать кандидатом в Мосгордуму юриста "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) Любовь Соболь. Комиссия забраковала 712 подписей из 4940, собранных Соболь.

Отмечается, что количество забракованных подписей не должно превышать 10%.

Другие окружные избирательные комиссии отказались зарегистрировать кандидатами бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, Юлию Галямину, директора ФБК Ивана Жданова, муниципального депутата Зюзино Константина Янкаускаса, сообщает "Медиазона".

Московская городская дума - это законодательный орган Москвы, который работает с 1993 года. Число депутатов - 45 человек. Дума принимает городские законы и контролирует их исполнение. Важнейший из них - закон о бюджете, где расписано, откуда Москва получает деньги и на что их тратит, отмечает "Медуза".

Почему власть не допускает оппозиционеров? Как отмечает издание, версий множество: "от официальной (проблемы с качеством подписей) - до конспирологических любого масштаба (несогласованность позиции московских властей и администрации президента; "борьба кланов"; боязнь повторения опыта Турции, где оппозиция взяла под контроль крупнейшие города страны)".