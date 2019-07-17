Премьер: стоит повысить необлагаемый налогами минимум доходов, а не зарплату

По его словам, на повышении минимальной зарплаты настаивает один партнер правительства, но решение по этому вопросу еще не принято, дискуссия продолжается.

Кариньш считает, что важнее повышать не облагаемый налогом минимум зарплаты, потому что повышение минимальной зарплаты гонит вверх инфляцию зарплат, а это нежелательно.

Премьер-министр напомнил о своей позиции, которая заключается в том, что налоговые изменения возможны только один раз при этом созыве Сейма, и он считает, что лучше реализовать изменения с 2021 года.