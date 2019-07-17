Ср, 17.07.2019
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Министр приказал провести интенсивное расследование поджога машины прокурора

Сандис Гиргенс

ФОТО: Jānis Škapars

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс приказал полиции начать интенсивное расследования случая, когда прошлой ночью в Кулдигском крае, возможно, был  подожжен автомобиль прокурора районной прокуратуры, бывшего начальника Кулдигского участка полиции Гинта Межиньша.

"Если мы говорим о конкретном случае, то криминальная полиция работает в усиленном режиме. Поэтому я задал провести интенсивное расследование и буду ждать сообщения о результатах", - подчеркнул министр.

Гиргенс такой случай считает неприемлемым.

"Это чрезвычайный случай и, таких людей надо призывать к серьезной ответственности", - добавил Гиргенс. 

Более подробной информации министр не предоставил. 

Как сообщалось ранее, в Кулдигском крае предположительно подожгли автомашину прокурора районной прокуратуры, бывшего начальника Кулдигского участка полиции Гинта Межиньша.

В Абельциемсе Пелчской волости, возможно, были подожжены автомашины прокурора и его жены, также горела баня.

Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева подтвердила, что по факту пожара начат уголовный процесс.

В прокуратуре агентству LETA не подтвердили, что горела машина именно Межиньша, сославшись на тайну следствия.

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