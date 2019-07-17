Министр приказал провести интенсивное расследование поджога машины прокурора

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс приказал полиции начать интенсивное расследования случая, когда прошлой ночью в Кулдигском крае, возможно, был подожжен автомобиль прокурора районной прокуратуры, бывшего начальника Кулдигского участка полиции Гинта Межиньша.
"Если мы говорим о конкретном случае, то криминальная полиция работает в усиленном режиме. Поэтому я задал провести интенсивное расследование и буду ждать сообщения о результатах", - подчеркнул министр.
Гиргенс такой случай считает неприемлемым.
"Это чрезвычайный случай и, таких людей надо призывать к серьезной ответственности", - добавил Гиргенс.
Более подробной информации министр не предоставил.
Как сообщалось ранее, в Кулдигском крае предположительно подожгли автомашину прокурора районной прокуратуры, бывшего начальника Кулдигского участка полиции Гинта Межиньша.
В Абельциемсе Пелчской волости, возможно, были подожжены автомашины прокурора и его жены, также горела баня.
Представитель Курземского регионального управления Госполиции Мадара Шершнева подтвердила, что по факту пожара начат уголовный процесс.
В прокуратуре агентству LETA не подтвердили, что горела машина именно Межиньша, сославшись на тайну следствия.