5 способов сделать омлет более полезным для здоровья

Добавьте больше овощей. Если вы любите омлет с начинкой, то сделайте выбор в пользу овощей, а не менее здоровых ингредиентов вроде колбасы и сыра. Овощи также обогатят это блюдо клетчаткой и витаминами, что сделает его полезнее и обеспечит более длительное ощущение сытости.

Выбирайте правильное масло для готовки. Самая большая ошибка в приготовлении омлета - неправильный выбор масла.

Отдайте предпочтение оливковому, кокосовому или горчичному маслу, но ни в коем случае не сливочному или низкосортному растительному.

В противном случае содержание нездоровых жиров в омлете вырастет.

Добавьте больше белков. Если вы хотите избавиться от лишнего веса и нарастить мышцы, то добавляйте в свой рацион белки. В случае с омлетом их источником помимо собственно яичных белков могут быть, к примеру, грибы, пишет МедикФорум.

Выбирайте правильный хлеб. Многие предпочитают есть омлет с хлебом, и в этом нет ничего плохого.

Только сделайте выбор в пользу цельнозернового хлеба. А лучше всего - сочетайте любимый омлет с фруктами или овощным салатом.