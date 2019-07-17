Хабиб мирно беседовал с чемпионом UFC в тяжёлом весе, а затем выполнил удушающий

Стоит сразу оговориться, что бой между Хабибом и Кормье носил шуточный характер. Оба бойца тренируются в одном зале и на одной из тренировок спортсмены обсуждали титулы друг друга, а затем Нурмагомедов прыгнул на спину Кормье и выполнил удушающий приём.