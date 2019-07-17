Хабиб мирно беседовал с чемпионом UFC в тяжёлом весе, а затем выполнил удушающий

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов на тренировке атаковал чемпиона UFC в тяжёлом весе Дэниеля Кормье. Видео появилось в Instagram тренера Хавьера Мендеса.
Стоит сразу оговориться, что бой между Хабибом и Кормье носил шуточный характер. Оба бойца тренируются в одном зале и на одной из тренировок спортсмены обсуждали титулы друг друга, а затем Нурмагомедов прыгнул на спину Кормье и выполнил удушающий приём.
"Эй, чувак, подожди, что ты делаешь? Чёрт, да это самое большее на что ты способен?", - сказал лежащий на мате Кормье.
Российскому бойцу удалось повалить Кормье, а затем спортсмены посмеялись и прекратили потасовку.
Напомним, что 17 августа Кормье предстоит защита титула в поединке против Стипе Миочича, а Нурмагомедов свой следующий бой проведёт 7 сентября против временного чемпиона в лёгком весе Дастина Порье.