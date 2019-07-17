На модернизацию теплоцентрали "Даугавгрива" потратят более 4 млн евро

"Для нас важно ввести в производство инновационное, энергоэффективное и современное оборудование, отвечающее самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды. Воплотив в жизнь этот проект, мы добьемся своей цели - реконструированной, эффективной, дружественной природе теплоцентрали, в которой в качестве топлива будем использовать местные энергоресурсы. Увеличение объема возобновляемых энергоресурсов в топливном балансе компании будет способствовать также стабилизации тарифа на теплоэнергию для рижан", - рассказал председатель правления Rīgas siltums Нормунд Талцис.