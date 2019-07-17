Ср, 17.07.2019
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На модернизацию теплоцентрали "Даугавгрива" потратят более 4 млн евро

Лого предприятия Rīgas siltums.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Rīgas siltums за 4,28 млн евро модернизирует теплоцентраль "Даугавгрива", проинформировала агентство LETA представитель предприятия Линда Ренце.

Rīgas siltums заключил договор с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) об установке биотопливных водогрейных котлов мощностью 2x4 МВт на теплоцентрали "Даугавгрива".

Теплоцентраль будет полностью автоматизирована и будет работать без постоянного персонала.

"Для нас важно ввести в производство инновационное, энергоэффективное и современное оборудование, отвечающее самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды. Воплотив в жизнь этот проект, мы добьемся своей цели - реконструированной, эффективной, дружественной природе теплоцентрали, в которой в качестве топлива будем использовать местные энергоресурсы. Увеличение объема возобновляемых энергоресурсов в топливном балансе компании будет способствовать также стабилизации тарифа на теплоэнергию для рижан", - рассказал председатель правления Rīgas siltums Нормунд Талцис.

Модернизация теплоцентрали будет проведена согласно самым высоким стандартам в области охраны окружающей среды. После реализации данного проекта Даугавгрива станет одним из самых современных столичных районов с точки зрения теплоснабжения.

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