На модернизацию теплоцентрали "Даугавгрива" потратят более 4 млн евро

Rīgas siltums за 4,28 млн евро модернизирует теплоцентраль "Даугавгрива", проинформировала агентство LETA представитель предприятия Линда Ренце.
Rīgas siltums заключил договор с Центральным агентством финансов и договоров (CFLA) об установке биотопливных водогрейных котлов мощностью 2x4 МВт на теплоцентрали "Даугавгрива".
Теплоцентраль будет полностью автоматизирована и будет работать без постоянного персонала.
"Для нас важно ввести в производство инновационное, энергоэффективное и современное оборудование, отвечающее самым высоким требованиям в области охраны окружающей среды. Воплотив в жизнь этот проект, мы добьемся своей цели - реконструированной, эффективной, дружественной природе теплоцентрали, в которой в качестве топлива будем использовать местные энергоресурсы. Увеличение объема возобновляемых энергоресурсов в топливном балансе компании будет способствовать также стабилизации тарифа на теплоэнергию для рижан", - рассказал председатель правления Rīgas siltums Нормунд Талцис.
Модернизация теплоцентрали будет проведена согласно самым высоким стандартам в области охраны окружающей среды. После реализации данного проекта Даугавгрива станет одним из самых современных столичных районов с точки зрения теплоснабжения.