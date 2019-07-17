УЕФА оштрафовал футбольный клуб "Краснодар" на 50 тысяч евро

С апреля 2018 года пост главного тренера "Краснодара" занимает Мурад Мусаев, который не имеет необходимой лицензии Pro УЕФА. Для получения такой лицензии Мусаев должен проработать на позиции тренера с лицензией категории А в течение года, а он получил соответствующую лицензию только 6 июня 2019 года.

Это означает, что специалист не сможет работать главным тренером "Краснодара" в еврокубках до июля 2020 года. За это нарушение УЕФА наложило штраф на российский клуб в размере 50 тысяч евро.

Также сообщается, что со стороны Российского футбольного союза (РФС) были предприняты попытки того, чтобы Мусаев начал обучение раньше, учитывая его тренерский путь и карьеру за 12 лет. Комиссия УЕФА не пошла на встречу РФС и постановила, что Мусаев будет обучаться в соответствии с регламентными нормами организации.