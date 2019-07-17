Ср, 17.07.2019
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Бывшего соперника Хабиба обвиняют в сексуальной эксплуатации ребёнка

Абель Трухильо

ФОТО: tsn.ca

Бывшего бойца UFC Абеля Трухильо был арестован по обвинению в преступной непристойности и сексуальной эксплуатации ребёнка.

Как сообщает MMAJunkie, Трухильо обвиняют по инцидентам, которые произошли в штате Колорадо. Также сообщается, что боец находится под арестом с середины июня. Если его вина будет доказана, то Трухильо грозит от 12 до 18 месяцев тюрьмы или штраф в размере 100 тысяч долларов.

Стоит отметить, что ранее Трухильо уже признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.

35-летний Трухильо в последний раз выходил в октагон в декабре 2017 года (поражение от Джона Макдесси). Всего на счету Трухильо 11 боёв в UFC, в которых он одержал 6 побед и один поединок был признан несостоявшимся. Среди четырёх поражений на счету Трухильо поединки против Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона.

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