Бывшего соперника Хабиба обвиняют в сексуальной эксплуатации ребёнка

Как сообщает MMAJunkie, Трухильо обвиняют по инцидентам, которые произошли в штате Колорадо. Также сообщается, что боец находится под арестом с середины июня. Если его вина будет доказана, то Трухильо грозит от 12 до 18 месяцев тюрьмы или штраф в размере 100 тысяч долларов.

Стоит отметить, что ранее Трухильо уже признавал себя виновным в домашнем насилии по отношению к матери своего ребёнка.