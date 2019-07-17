Больше никаких лайков! Судьям КХЛ запретили социальные сети

15 июля арбитры КХЛ приступили к работе на традиционных сборах. По словам главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова в новом сезоне акцент будет сделан на зрелищность и атаку, не ущемляя при этом интересов сборной.

Арбитров во время сборов будут обследовать при помощи нового метода биоимпеданс, который позволяет изучить процент жировой ткани в организме. "Те, кто выйдет за пределы нормы, будет оштрафован", - сообщил Анисимов.

Судей ждёт также изменение, которое коснётся их личной жизни - в новом сезоне им будет запрещено пользоваться социальными сетями. По словам Анисимова, эти меры приняты для информационной безопасности.

"Юридически это правило распространяется на срок действия контракта, но и после 30 апреля мы настоятельно рекомендуем избегать пользования соцсетями", - цитирует Анисимова официальный сайт КХЛ.

Это нововведение было воспринято с лёгким недоумением, но Анисимов на сборе судей заявил, что Instagram может быть только у него. Кто-то из зала в этот момент спросил: "Но, если его не будет у нас, то кто же вам будет ставить лайки?".